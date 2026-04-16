"Najbardziej wzruszający film roku". Polacy nie muszą już płacić za ukochany hit

Film "Rodzina do wynajęcia" ("Rental Family") jest już dostępny dla abonentów platformy Disney+.

O czym jest film?

Akcja rozgrywa się w Tokio. Amerykański aktor (Brendan Fraser) zmaga się z poczuciem braku celu i przynależności do społeczeństwa, w którym czuje się coraz bardziej zagubiony. Niespodziewane zlecenie prowadzi go do agencji "wynajmowania rodzin", gdzie zostaje zatrudniony w roli członka rodziny "do wynajęcia". Gdy z czasem coraz głębiej wnika w światy swoich klientów, zaczyna tworzyć autentyczne więzi, które zacierają granice między grą, a rzeczywistością. W obliczu moralnych dylematów swojej pracy, aktor odkrywa na nowo sens życia, przynależność i subtelne piękno ludzkiej bliskości.

Kto występuje w filmie?

W obsadzie filmu znaleźli się zdobywca Oscara Brendan Fraser ("Wieloryb", "Mumia", "Miasto gniewu"), nominowany do Emmy Takehiro Hira ("Szogun", "Monarch: Dziedzictwo potworów", "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat"), zjawiskowa Mari Yamamoto ("Monarch: Dziedzictwo potworów", "Pachinko", "Story Game - mroczne opowieści z Japonii"), a także debiutująca, nominowana za swoją rolę w filmie do nagrody CCA Shannon Mahina Gorman oraz ikoniczny Akira Emoto ("Bunt", "Zatoichi", "Doktor Akagi").

Kto stoi za filmem?

Film został wyreżyserowany i wyprodukowany przez Hikari ("Awantura", "37 sekund", "Tokyo Vice"), a scenariusz produkcji powstał we współpracy Hikary i Stephena Blahuta. Za produkcję odpowiadają Eddie Vaisman i Julia Lebedev ze Sight Unseen Pictures oraz Shin Yamaguchi z Knockonwood.

Na portalu Rotten Tomatoes film ocenia pozytywnie 88 proc. krytyków i 96 proc. widzów.