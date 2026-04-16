Dziennik Gazeta Prawana logo

"Najbardziej wzruszający film roku". Polacy nie muszą już płacić za ukochany hit

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 13:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Rodzina do wynajęcia"/Materiały prasowe
Głośny komediodramat "Rodzina do wynajęcia" ("Rental Family"), zgodnie obwołany przez widzów i krytyków "najbardziej wzruszającym filmem roku", był dotąd dostępny tylko w wypożyczalniach VOD za kilkadziesiąt złotych. Jednak teraz ukochany hit wielu kinomanów trafił na platformę streamingową opłacaną abonamentem. Gdzie można oglądać dzieło?

Film "Rodzina do wynajęcia" ("Rental Family") jest już dostępny dla abonentów platformy Disney+.

O czym jest film?

Akcja rozgrywa się w Tokio. Amerykański aktor (Brendan Fraser) zmaga się z poczuciem braku celu i przynależności do społeczeństwa, w którym czuje się coraz bardziej zagubiony. Niespodziewane zlecenie prowadzi go do agencji "wynajmowania rodzin", gdzie zostaje zatrudniony w roli członka rodziny "do wynajęcia". Gdy z czasem coraz głębiej wnika w światy swoich klientów, zaczyna tworzyć autentyczne więzi, które zacierają granice między grą, a rzeczywistością. W obliczu moralnych dylematów swojej pracy, aktor odkrywa na nowo sens życia, przynależność i subtelne piękno ludzkiej bliskości.

Kto występuje w filmie?

W obsadzie filmu znaleźli się zdobywca Oscara Brendan Fraser ("Wieloryb", "Mumia", "Miasto gniewu"), nominowany do Emmy Takehiro Hira ("Szogun", "Monarch: Dziedzictwo potworów", "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat"), zjawiskowa Mari Yamamoto ("Monarch: Dziedzictwo potworów", "Pachinko", "Story Game - mroczne opowieści z Japonii"), a także debiutująca, nominowana za swoją rolę w filmie do nagrody CCA Shannon Mahina Gorman oraz ikoniczny Akira Emoto ("Bunt", "Zatoichi", "Doktor Akagi").

Kto stoi za filmem?

Film został wyreżyserowany i wyprodukowany przez Hikari ("Awantura", "37 sekund", "Tokyo Vice"), a scenariusz produkcji powstał we współpracy Hikary i Stephena Blahuta. Za produkcję odpowiadają Eddie Vaisman i Julia Lebedev ze Sight Unseen Pictures oraz Shin Yamaguchi z Knockonwood.

Na portalu Rotten Tomatoes film ocenia pozytywnie 88 proc. krytyków i 96 proc. widzów.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: VoDdisney+nowy filmBrendan Fraser
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autora"Najbardziej wzruszający film roku". Polacy nie muszą już płacić za ukochany hit »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj