Nowa adaptacja bestsellera odmładza znanych bohaterów. Obsada robi wrażenie

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 12:00
Elle Fanning w filmie "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"
Elle Fanning w filmie "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"/Materiały prasowe
W sieci zadebiutował nowy zwiastun adaptacji najnowszej części "Igrzysk śmierci". Kolejna adaptacja bestsellerowego cyklu tym razem znacznie odmłodziła popularnych bohaterów. Obsada robi naprawdę piorunujące wrażenie. Kiedy widowisko "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" trafi do kin w Polsce?

Film "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" trafi do polskich do kin 20 listopada.

Aktorskie Odkrycie Roku

Prequel wydarzeń znanych z bestsellerowych książek Suzanne Collins oraz filmów nakręconych na ich podstawie ukazuje historię Haymitcha Abernathy’ego. Zwycięzcę Głodowych Igrzysk, mentora Katniss i Peety, grał poprzednio Woody Harrelson. Teraz w postać tę wciela się Joseph Zada ("Invisible Boys"), obwołany niedawno Odkryciem Aktorskim Roku podczas gali Mężczyzna Roku magazynu "GQ Australia".

U boku Zady zobaczymy i inne młode twarze, które walczyć będą o światową rozpoznawalność, m.in. Whitney Peak grającą ukochaną Haymitcha, Lenore Dove Baird. W filmie udział bierze także cała galeria aktorskich sław. Wiele z nich mamy szansę zauważyć w nowym zwiastunie.

Niezwykle imponująca obsada

Kieran Culkin (serial "Sukcesja", Oscar za "Prawdziwy ból") objął rolę Caesara Flickermana. Ciekawe, że aktor długo uważał, iż został źle obsadzony. Dopiero gdy reżyser Francis Lawrence podpowiedział mu, aby nie oglądał się na to, jak postać tę interpretował Stanley Tucci, Culkin w pełni objawił skalę swego talentu.

Elle Fanning ("Wartość sentymentalna") jako Effie Trinket od początku była obsadowym strzałem w dziesiątkę. Ekscytacji tym wyborem nie kryła jej poprzedniczka, Elizabeth Banks.

McKenna Grace ("Krzyk 7") z wielkim oddaniem pracowała nad rolą Maysilee Donner. Jak przyznała, na planie nie rozstawała się z książką i często robiła notatki na marginesach. Maya Hawke (serial "Stranger Things"), która pojawia się jako Wiress, deklarowała, że jest fanką serii, zwłaszcza zaś Jennifer Lawrence, niezapomnianej Katniss Everdeen.

Jesse Plemons ("Bugonia") kradnie swym kolegom show jako młody Plutarch Heavensbee (w roli dojrzałego Plutarcha występował wspaniały Philip Seymour Hoffman), a ośmiokrotnie nominowana do Oscara Glenn Close ("Elegia dla bidoków") jako Drusilla Sickle tworzy porywającą wręcz kreację.

Dwie kolejne postaci to Lili Taylor jako Mags (poprzednio: Lynn Cohen) i Kelvin Harrison Jr. jako Beetee: (Jeffrey Wright w poprzednich filmach). I wreszcie, znakomitego Donalda Sutherlanda w roli prezydenta Snowa godnie zastępuje Ralph Fiennes ("Lista Schindlera", "Konklawe", "28 lat później").

Widowiskowe sceny igrzysk

W zwiastunie możemy podziwiać zapierające dech w piersiach stroje i fryzury bohaterów oraz fragmenty imponujących swym rozmachem, widowiskowych scen igrzysk. A wszystko to przy dźwiękach utworu The Who "Love, Reign Over Me" z 1973 roku.

O czym będzie film?

W państwie Panem, ze stolicą w Kapitolu, co roku odbywają się krwawe igrzyska, w których rywalizują młodzi reprezentanci każdego z 12 oficjalnych dystryktów. Zwycięzca może być tylko jeden… W tym szczególnym roku, z okazji Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, na arenę Pięćdziesiątych Głodowych Igrzysk skierowanych zostanie dwukrotnie więcej trybutów. Wśród nich szesnastoletni Haymitch Abernathy z Dwunastego Dystryktu.

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNowa adaptacja bestsellera odmładza znanych bohaterów. Obsada robi wrażenie »
Zobacz
|
