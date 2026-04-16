Dziennik Gazeta Prawana logo

Jeden z największych przekrętów w historii Polski. Sensacyjny film już na VOD

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 14:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Maciej Musiałowski i Julia Wieniawa w filmie "Chcę więcej"/Kino Świat
Nastąpiła premiera VOD polskiego filmu sensacyjnego "Chcę więcej" z Julią Wieniawą i Maciejem Musiałowskim w rolach głównych. Oparty na prawdziwych wydarzeniach film opowiada o jednym z największych cyberprzekrętów w historii Polski, którego w ciągu kilku lat padło ofiarą blisko 2 miliony osób na terenie całego kraju, a straty szacowane są na 500 milionów złotych i wciąż rosną.

Film "Chcę  więcej" pojawił się  w kinach 30 stycznia 2026 roku, ale nie przyciągnął dużej widowni. Być może lepiej produkcja poradzi sobie na rynku VOD – już od dziś, 16 kwietnia, dzieło jest dostępne wyłącznie na platformie SkyShowtime.

O czym jest film?

Marcin wydaje się pewnym siebie facetem, jednak pod maską lidera kryje się zagubiony chłopiec, rozdarty między beztroskim podejściem do życia, a nieuchronną dorosłością. Zmuszony dramatyczną sytuacją podejmuje desperacką decyzję: wraz z dziewczyną Hanią i przyjaciółmi zanurza się w bezwzględny świat cyberprzestępczości. Już wkrótce ich działania zaczynają przynosić ogromne zyski. Jednak z czasem początkowy cel schodzi na drugi plan. Adrenalina, poczucie sprawczości i złudne wrażenie zwycięstwa stają się dla Marcina uzależnieniem – wciągają go w świat władzy i pieniędzy. Szukając uznania w oczach najbliższych, zapomina o tym, co najważniejsze. Miłość i lojalność zostaną wystawione na największą próbę.

Kto występuje w filmie?

W rolach głównych występują  ikona młodego pokolenia, głos i twarz generacji Z, znana z produkcji "Chłopi" i "Small World" oraz serialu "Rodzinka.pl" Julia Wieniawa oraz charyzmatyczny indywidualista polskiego kina, gwiazda hitu "Sala samobójców. Hejter" oraz komedii "Kryptonim Polska" Maciej Musiałowski.

Na wielkim ekranie zobaczymy również Jana Frycza ("Ślepnąc od świateł", "Edukacja XD"), Piotra Stramowskiego ("Pitbull. Nowe porządki", "Botoks"), Jarosława Boberka ("Underdog", "Miłość  do kwadratu"), Sebastiana Delę ("Pitbull", "#BringBackAlice"), Przemysława Bluszcza ("Jesteś Bogiem", "Pitbull"), Piotra Cyrwusa ("Kryptonim Polska", "Rojst"), Pawła Monsiela ("Polityka") i Kacpra Olszewskiego ("Kryptonim Polska", "Król").

Kto stoi za filmem?

Reżyserem i scenarzystą filmu jest Damian Matyasik, którego krótkometrażowy debiut "Mama umiera w sobotę" zdobył 36 nagród na międzynarodowych festiwalach (m.in. w Londynie, Amsterdamie, Paryżu, Dubaju, Tokio).

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: SkyShowtimepolski filmjulia wieniawamaciej musiałowski
Powiązane
"Testamenty"
Najbardziej wyczekiwany serial roku nie zawiódł. Adaptacja bestsellerowej powieści hitem
"Ekspedycja XD"
Kultowa polska komedia powraca. Ikoniczny bohater dostał własny serial
Elle Fanning w filmie "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"
Nowa adaptacja bestsellera odmładza znanych bohaterów. Obsada robi wrażenie
Piotr Kozłowski
Jacek Magiera
Jacek Magiera nie żyje. Ujawniono okoliczności śmierci
Peter Magyar
Te słowa ze Szwecji dają do myślenia. "Magyar jest dobrze uczesany, ale to nie Tusk"
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Nowa Toyota Hilux
Nowa Toyota wjeżdża do Polski. Silnik 2.8 pod maską. Gwarancja na 1 mln km
"Under Salt Marsh"
To jeden z najlepszych kryminałów ostatnich lat. Serial oceniony na 100 proc.
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj