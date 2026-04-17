Dziennik Gazeta Prawana logo

Najlepsze polskie filmy w streamingu. Klasyki PRL i lat 90. na jednej platformie

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 14:00
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
"Poszukiwany, poszukiwana"/Materiały prasowe
Netflix świętuje 10 lat w Polsce. Z tej okazji serwis zrobił polskim subskrybentom nie lada niespodziankę. Na platformę trafiło nagle kilkadziesiąt polskich klasyków z PRL-u, lat 90. i 00. To filmy powszechnie uwielbiane i uznawane zarówno przez widzów, jak krytyków za kanon polskiego kina. O jakich tytułach mowa?

Na platformę  Netflix trafiło 36 klasycznych polskich filmów.

Dlaczego to taka dobra wiadomość?

Dlaczego niespodziewany ruch Netflixa sprawia taką frajdę widzom? Powody są dwa.

Po pierwsze, choć zdecydowana większość tych filmów była dostępna na różnych platformach streamingowych czy w wypożyczalniach VOD, to jednak zgromadzenie ich wszystkich w jednym miejscu stanowi duże ułatwienie.

Po drugie, Netflix pozostaje najpopularniejszym serwisem streamingowych w Polsce, skupiającym największą ilość subskrybentów – zatem widownia klasyków jeszcze się zwiększy.

Jakie polskie filmy udostępnił Netflix?

Na platformie pojawiły m.in. "Trzy kolory" Krzysztofa Kieślowskiego, dwie pierwsze części kultowej komedii (nowsze filmy z serii były już wcześniej dostępne na Netflixie, zatem widzowie dostają  komplet), obie części "Vabanku" oraz "Kingsajz" Juliusza Machulskiego, arcydzieła z lat 50. i 60., takie jak "Popiół i diament", "Niewinni czarodzieje", "Nóż w wodzie", ponadczasowe komedie Stanisława Barei, a także "Dzień świra" Marka Kondrata, uznawany przez wielu za najlepszy polski film wszech czasów.

Oto pełna lista 36 polskich klasyków:

polskie-klasyki-39117070.jpg
Polskie klasyki
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Netflixpolskie kinonajlepsze filmypolskie filmy
Powiązane
"Under Salt Marsh"
To jeden z najlepszych kryminałów ostatnich lat. Serial oceniony na 100 proc.
"Veronika"
Polacy uwielbiają ten skandynawski kryminał. Serialowy hit wrócił
"Detektyw Surprenant: Morderstwo na wyspie"
Hitowy serial kryminalny w końcu w Polsce. Świat zdążył już obejrzeć drugi sezon
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNajlepsze polskie filmy w streamingu. Klasyki PRL i lat 90. na jednej platformie »
Zobacz
|
Jak pielęgnować skrzydłokwiat? Czym podlewać, aby pięknie rósł?
Wlej 1 szklankę, a skrzydłokwiat wypuści nowe kwiaty i odzyska piękny kolor. Czym podlewać skrzydłokwiat, aby przepięknie zakwitł?
GAC Aion UT
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma 204 KM i przestronne wnętrze. Jaka cena?
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze
Minister obrony Siergiej Szojgu
Siergiej Szojgu grozi krajom bałtyckim. Zapowiada odwet za zmasowane ataki dronów
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj