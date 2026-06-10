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Bestseller zaadaptowany na serial kryminalny. Ogromne zainteresowanie

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 11:00
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Anya Taylor-Joy w serialu "Lucky"
Anya Taylor-Joy w serialu "Lucky"/Materiały prasowe
W sieci pojawił się pełny zwiastun serialu kryminalnego "Lucky" z Anyą Taylor-Joy. Jedna z największych gwiazd młodego pokolenia występuje w roli głównej – a także w roli producentki wykonawczej. Serial oparty jest na bestsellerowej powieści Marissy Stapley i jest polecany przez klub książki Reese Witherspoon. Kiedy i gdzie nastąpi premiera?

Serial "Lucky" zadebiutuje 15 lipca na platformie Apple TV+.

O czym jest "Lucky"?

W "Lucky" Anya Taylor-Joy, gwiazda hitów zarówno małego ("Gambit królowej", "Peaky Blinders"), jak i dużego ekranu ("Menu", "Furiosa: Saga Mad Max"), wciela się w młodą kobietę, która lata temu porzuciła życie w świecie przestępczym, w którym się wychowała. Teraz jednak musi ponownie sięgnąć po swoje mroczne, kryminalne zdolności, aby ostatecznie uciec przed przeszłością.

Powieść została wydana w Polsce w 2023 roku nakładem wydawnictwa Świat Książki.

Kto stoi za serialem?

Serial, pochodzący z Apple Studios, jest współprowadzony, napisany i wyprodukowany przez Jonathana Troppera ("See", "Projekt Adam") za pośrednictwem firmy Tropper Ink, działającej w ramach ogólnej umowy z Apple TV+. Współshowrunnerką i producentką wykonawczą jestetakże Cassie Pappas ("Silos", "Griselda"). Producentkami wykonawczymi ze strony Hello Sunshine są Reese Witherspoon i Lauren Neustadter, a Anya Taylor-Joy pełni tę funkcję przez swoją firmę produkcyjną LadyKiller.

Reese's Book Club powstał, aby budować głębsze więzi – z historiami, autorami i społecznością, którą tworzymy. Możliwość promowania kobiecych historii i ich autorek, obserwowanie, jak społeczność się z nimi łączy, a następnie oglądanie ich na ekranie, to niezwykle satysfakcjonujące doświadczenie – mówiła przed rokiem, jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć Reese Witherspoon.

Jesteśmy bardzo podekscytowane współpracą z Apple TV+, niezrównaną Anyą Taylor-Joy oraz naszymi genialnymi twórcami Jonathanem Tropperem i Cassie Pappas, dzięki której przenosimy tę wciągającą historię na ekran dla widzów na całym świecie – dodawała hollywoodzka gwiazda i bizneswoman w jednej osobie.

Hello Sunshine wciąż doskonale promuje kobiece głosy i cieszę się, że mogę dołączyć do zespołu wraz z Jonathanem, Cassie i Apple TV+, aby ożywić "Lucky" – wyznawała z kolei Anya Taylor-Joy, która współpracowała już z Apple przy swoim ostatnim przeboju, thrillerze akcji "Wąwóz".

Kto w obsadzie?

W doborowej obsadzie Anyi Taylor-Joy na planie towarzyszyli wschodzący gwiazdor Drew Starkey ("Queer", "Twój Simon", "Nienawiść, którą dajesz"), pięciokrotnie nominowana do Oscara Annette Bening ("American Beauty", "Wszystko w porządku", "Kobiety i XX wiek"), nominowana do Oscara Aunjanue Ellis-Taylor ("Król Richard: Zwycięska rodzina", "Miedziaki", "Ray") i Timothy Olyphant ("Hitman", "Justified", "Wyspa strachu").

Tytuł generuje ogromne zainteresowanie. Sam zwiastun w kilkadziesiąt godzin doczekał się ponad 5 milionów odsłon.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnyApple TVLuckyAnya Taylor-Joy
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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