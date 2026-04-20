Dziennik Gazeta Prawana logo

Kultowy serial powrócił. Na żaden sezon megahitu nie czekano tak długo

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 07:00
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
Harold Perrineau w serialu "Stamtąd"
Harold Perrineau w serialu "Stamtąd"/Materiały prasowe
Szokujący finał trzeciego sezonu serialowego megahitu "Stamtąd" rozbudził apetyty na więcej. Co istotne, ostatnia odsłona zebrała jeszcze lepsze opinie niż wysoko oceniane dwa wcześniejsze sezony. Pozytywnie sezon trzeci oceniło aż 100 proc. krytyków. Jednak pozytywna nie była dla fanów wieść, że premiera sezonu czwartego została znacznie opóźniona. Ale wreszcie nastąpiła.

Pierwszy odcinek czwartego sezonu serialu "Stamtąd" ("From") pojawił się w polskim serwisie HBO Max dziś, 20 kwietnia 2026 roku. Kolejne z dziesięciu odcinków będą trafiać na platformę co tydzień.

Opóźniony sezon 4.

Serial grozy "Stamtąd" zadebiutował w HBO Max w lutym 2022 roku i dość niespodziewanie okazał się wielkim hitem. Drugi sezon horroru był już gorąco wyczekiwany – i fani musieli na niego czekać rok z hakiem, do kwietnia 2023 roku. Na sezon trzeci hitu, który zdążył już obrosnąć kultem, czekali już blisko półtora roku, do września 2024, ale wciąż był to następny rok kalendarzowy.

Podobnie miało być z sezonem czwartym, który dostał  zielone światło już w 2024 roku i miał mieć premierę w roku 2025. Niestety, okazało się, że prace nad nową serią się przeciągają, scenariusze nowych odcinków jeszcze nie są gotowe i aktorzy wejdą na plan z opóźnieniem. Co za tym idzie, premiera czwartego sezonu serialu "Stamtąd" została zaplanowana dopiero na rok 2026.

Od lutego było już wiadomo, że serial pojawi się 19 kwietnia w USA na platformie MGM+, a nieoficjalne przecieki mówiły o tym, że Polacy zobaczą nową odsłonę "Stamtąd" tradycyjnie dzień później niż Amerykanie, czyli w tym wypadku – 20 kwietnia na HBO Max. Pod koniec marca te informacje zostały oficjalnie potwierdzone.

Co się wydarzy w 4. sezonie?

W czwartym sezonie serii mieszkańcy są coraz bliżej odkrycia prawdy o miejscu, w którym mieszkają. Szukanie kolejnych odpowiedzi i wskazówek staje się coraz bardziej przerażające. Kim jest mężczyzna ubrany na żółto i czego chce? Czy objawienie Jade'a i Tabithy będzie kluczem do powrotu do domu? Jak długo Boyd będzie w stanie utrzymać miasteczko w ryzach, mimo tego, że jego ciało i umysł nie działają już tak jak dawniej? Jaką rolę w zbliżających się wydarzeniach odegrają ci, którzy zamieszkali w tym przeklętym miejscu najpóźniej?

Czwarty sezon serialu "Stamtąd" sprawi, że w miasteczku otworzą się drzwi, które według wielu mieszkańców powinny zostać zamknięte na zawsze.

Fenomen serialu "Stamtąd"

"Stamtąd" jest uwielbiane przez widzów na całym świecie. Miłośnicy horroru gromadzą się na forach internetowych oraz w grupach na Facebooku – polski fanklub serialu liczy tam tysiące osób.

Ale to nie wszystko, bo serial zbiera też od początku świetne recenzje. Pierwszy sezon w agregacyjnym serwisie RottenTomatoes oceniło pozytywnie aż 96 proc. krytyków. Sezon drugi zebrał niewiele niższe noty, bo 92 proc. Jednak prawdziwe zaskoczenie przyszło z sezonem trzecim, który uzyskał aż 100 proc. pozytywnych recenzji! Taki wynik trzeciej serii to nawet wśród najlepszych seriali wielka rzadkość.

O czym jest serial "Stamtąd"?

W serialu "Stamtąd" zmierzająca na wakacje rodzina przypadkiem trafia do miasteczka, z którego nie ma wyjścia. Uwięzieni mieszkańcy gorączkowo szukają sposobu na wydostanie się z niewytłumaczalnej pętli. Na domiar złego muszą poradzić sobie z zagrożeniami czyhającymi na nich w lesie – po zachodzie słońca wyłaniają się przerażające stworzenia.

Kto stoi za serialem "Stamtąd"?

Twórcą  serialu porównywanego do dokonań Stephena Kinga jest John Griffin ("Strefa mroku").

Showrunnerem serii jest Jeff Pinkner ("Zagubieni", "Agentka o stu twarzach", "Fringe"), a jej reżyserem – Jack Bender ("Gra o tron", "Zagubieni", "The Institute").

Wśród producentów wykonawczych są John Griffin, Jeff Pinkner, Jack Bender, Harold Perrineau, Josh Appelbaum, André Nemec, Scott Rosenberg, Anthony Russo, Joe Russo oraz Lindsay Dunn.

Współproducentką serialu jest Adrienne Erickson.

Kto występuje w serialu?

Główne role grają Harold Perrineau ("Romeo i Julia", "Matrix: Reaktywacja", "Więzienie Oz"), Catalina Sandino Moreno ("Maria łaski pełna", "Zakochany Paryż", "Rok przemocy"), Eion Bailey ("Kompania braci", "Ray Donovan", "Podziemny krąg"), Hannah Cheramy ("Van Helsing", "Przeklęte dziecko"), Simon Webster ("Detektyw Murdoch", "Chucky", "Strefa skażenia"), Ricky He ("Miłość w akcji", "Poradnik łowczyni potworów", "Nieme przyzwolenie"), Elizabeth Saunders ("Całuny", "Strefa skażenia", "To"), Chloe Van Landschoot ("Carrie"), Corteon Moore ("Śledczy do pary", "Historie z dreszczykiem"), Pegah Ghafoori i Avery Konrad ("Nieme przyzwolenie", "Van Helsing", "Dochodzenie").

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: kultowy serialHBO MAXczwarty sezonhorror
Powiązane
Andrew Scott i Margaret Qualley w filmie "Blue Moon"
Jeden z najpiękniejszych filmów roku ominął polskie kina. Ale jest w abonamencie
"Putin"
Najgorsze polskie filmy. Przyznano antynagrody Węże 2026
"Poszukiwany, poszukiwana"
Najlepsze polskie filmy w streamingu. Klasyki PRL i lat 90. na jednej platformie
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKultowy serial powrócił. Na żaden sezon megahitu nie czekano tak długo »
Zobacz
|
Emeryci mają czas do 30 kwietnia 2026
Seniorzy mają czas do 30 kwietnia 2026. ZUS wysłał ważne dokumenty do emerytów. Co trzeba zrobić do końca kwietnia?
Lech Wałęsa
Lech Wałęsa nie jest zadowolony ze swojej emerytury. Ile dostaje były prezydent?
Nowa Skoda Elroq RS w jaskrawym kolorze
Polacy kupują 662 auta dziennie. Nowa Skoda ośmieszyła cenniki konkurencji
Odcinkowy pomiar prędkości na drodze ekspresowej S3 w Gorzowie Wielkopolskim – znak drogowy z limitem 120 km/h oraz zbliżenie na żółtą kamerę CANARD zamontowaną na bramownicy
Przekraczają 120 km/h, ale mandat nie przychodzi. To skuteczny i legalny sposób na odcinkowy pomiar
Nowy Fiat 126 Vision
Oto nowy Fiat za 58 600 zł. Włosi zaszaleli, to wielki powrót Malucha
Nowa Skoda Octavia kryje się w nadwoziu kombi o nazwie Vision O
Nowa Skoda Octavia wjeżdża do Polski i tak wygląda. Pod maską rewolucja
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj