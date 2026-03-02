Pierwszy odcinek serialu "Marshals: historia z Yellowstone" pojawił się dziś, 2 marca 2026 roku na platformie SkyShowtime. Kolejne odcinki będą trafiać do serwisu co tydzień.

Krytycy podzieleni

Co nieprzyjemnie zaskakujące, "Marshals: historia z Yellowstone" jest pierwszym serialem z uniwersum "Yellowstone", który nie spodobał się znacznej części krytyków. Na portalu Rotten Tomatoes tylko 43 proc. recenzji jest pozytywnych. Oczywiście może to się jeszcze zmienić, bo na tę chwilę ocen nie ma wiele, a poza tym nie wszystkie odcinki zostały udostępnione recenzentom. Niemniej nie wygląda to dobrze.

"Nadal jest tu coś obiecującego, ale jak na pierwsze trzy odcinki, to za mało" – pisze Verne Gay w "Newsday".

O czym jest serial?

Po opuszczeniu rancza Yellowstone Kayce Dutton (Luke Grimes) dołącza do elitarnej jednostki amerykańskiej armii U.S. Marshals , gdzie łączy umiejętności kowboja i żołnierza Navy SEAL, aby wymierzać sprawiedliwość w Montanie. On i jego współpracownicy – Pete Calvin (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) i Miles Kittle (Tatanka Means) – starają się jednocześnie udźwignąć ogromny psychiczny ciężar bycia ostatnią linią obrony w walce z przemocą w regionie oraz pogodzić obowiązki służbowe i troskę o najbliższych. Dla Kayce'a są to jego syn Tate (Brecken Merrill) oraz zaufani kompani z rezerwatu Broken Rock: Mo (Mo Brings Plenty) i Thomas Rainwater (Gil Birmingham).

Kto występuje w serialu?

W obsadzie serialu poza Lukiem Grimesem znaleźli się m.in. Logan Marshall-Green (jako Pete Calvin), Arielle Kebbel (jako Belle Skinner), Ash Santos (jako Andrea Cruz), a także Tatanka Means (Miles Kittle). Do uniwersum powrócą również Brecken Merrill jako Tate, syn Kayce'a, Gil Birmingham jako Thomas Rainwater, a także Mo Brings Plenty jako Mo z rezerwatu Broken Rock.

Fenomen serialu "Yellowstone"

Niezwykle popularny serial "Yellowstone" to licząca pięć sezonów kronika rodziny Duttonów, posiadaczy największego rancza w Stanach Zjednoczonych. Pośród zmiennych sojuszy, niewyjaśnionych morderstw, zadanych ran i ciężko wypracowanego szacunku, właściciele są w konflikcie z przygranicznymi sąsiadami – rozrastającym się miastem, rezerwatem Indian oraz pierwszym parkiem narodowym Ameryki.