Wszystkie sześć odcinków serialu "Laleczka" ("Girl Taken") można oglądać na platformie SkyShowtime.

O czym jest serial?

"Laleczka" opowiada historię bliźniaczek, Lily i Abby, których życie rozpada się, gdy Lily zostaje porwana ze spokojnego, wiejskiego miasteczka w Anglii przez lubianego miejscowego nauczyciela, Ricka Hansena. Po latach koszmaru spędzonego w niewoli Lily udaje się uciec, jednak wyczekiwana wolność okazuje się równie trudna. Świat, do którego pragnęła wrócić, zdążył pójść naprzód bez niej. Abby, Lily i ich matka Eve walczą, by odbudować swoją rodzinę. Muszą jednak stawić czoła trwałym skutkom porwania i przerażającej rzeczywistości. Rick nadal jest na wolności, zdeterminowany, by kontrolować narrację i unikać sprawiedliwości.

Reklama

Kto występuje w serialu?

W serialu występują Alfie Allen ("John Wick", "Gra o tron", "Predator"), Jill Halfpenny ("EastEnders", "W mroku cieni", "Pod numerem 9"), Tallulah Evans ("Moja wina: Londyn", "Zło czai się w lesie", "Puchatek: Krew i miód 2") oraz debiutująca na ekranie Delphi Evans.

Kto stoi za serialem?

Reklama

Twórcą serialu i jego głównym scenarzystą jest David Turpin ("The Lodgers. Przeklęci"), który posiłkował się bestsellerową powieścią "Baby Doll" Hollie Overton. Za kamerą stanęły Laura Way ("Więzy krwi", "EastEnders", "Red Rock") i Bindu De Stoppani ("Milczący świadek", "Astrologiczny przewodnik po złamanych sercach").