Pierwszy odcinek serialu "Uwiedzione: sypiając z tajniakiem" ("The Undercover Police Scandal: Love and Lies Exposed") będzie można oglądać dziś, we wtorek, 24 lutego, o godz. 22:00 na antenie BBC Lifestyle. Pozostałe dwa odcinki będzie można obejrzeć w kolejne dwa wtorki. Powtórki będą emitowane w niedziele,o godz. 22:30.

Tajna operacja brytyjskiej policji

Dokument przybliża wstrząsającą historię kobiet nieświadomie uwikłanych w tajną operację brytyjskiej policji. W ramach bezprecedensowej akcji funkcjonariusze infiltrujący grupy aktywistów politycznych pod fałszywymi tożsamościami weszli w długotrwałe związki z kobietami. Niektóre relacje trwały latami. W skrajnych przypadkach obejmowały nawet poczęcie dzieci.

Reklama

Operacja zdemaskowana przez ofiary

Reklama

Alison (imię zmienione) w związku z funkcjonariuszem pozostawała przez blisko pół dekady. Helen jeszcze długo po odejściu partnera zastanawiała się nad powodami jego zniknięcia i lukami w historii, jaką jej opowiadał. Ostatecznie operację zdemaskowały jej ofiary.

Jedna z najciemniejszych kart

Teraz, po kilkunastu latach od tamtych wydarzeń, kobiety postanowiły opowiedzieć, jak udało im się połączyć siły, dojść prawdy i ujawnić jedną z najciemniejszych kart w historii brytyjskiej policji.