Film "Violetta Villas" trafi do kin jesienią 2026 roku.

Kto stoi za filmem?

Za reżyserię odpowiada Karolina Bielawska – autorka nagradzanego dokumentu "Mów mi Marianna", uhonorowanego m.in. Złotym Rogiem na Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz wyróżnieniami w Locarno, Lizbonie i Sankt Petersburgu. Reżyserka została również nominowana również do Paszportu "Polityki". Producentem jest odnosząca sukcesy międzynarodowe firma producencka Lava Films, znana m.in. z głośnego filmu "Dziewczyna z igłą".

Koproducentami "Violetty Villas" są Krzysztof Gospodarek, EC1 Łódź – Miasto Kultury, Mazowiecki Instytut Kultury i Instytucja Filmowa Silesia Film oraz bułgarski Contrast Films. Film powstaje przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Bułgarskiego Funduszu Filmowego. Trafi na ekrany kin w całej Polsce dzięki KINO ŚWIAT.

Jesteśmy dumni, że jako dystrybutor filmu łączymy siły z utalentowaną ekipą filmu "Violetta Villas". Dzięki tej współpracy polscy widzowie zobaczą historię tak spektakularną i pełną emocji, jak sama artystka, o której film opowiada. Jestem przekonana, że film o Violetcie Villas stanie się kinowym hitem tej jesieni i porwie publiczność od pierwszej minuty – mówi Dorota Eberhardt, prezes Kino Świat.

Zdjęcia realizowane są w Polsce (na Śląsku i w Warszawie) oraz w Bułgarii, a zakończenie planowane jest na kwiecień 2026 roku.

Kto występuje w filmie?

W główną rolę wcieli się Sandra Drzymalska – jedna z najbardziej obiecujących aktorek młodego pokolenia, znana z ról w filmach "Simona Kossak" i "Biała odwaga", a także nadchodzącej "Lalki".

W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się także Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk, Cezary Łukaszewicz, Christo Szopov, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz oraz Kazik Radziejewski.

Za charakteryzację Sandry Drzymalskiej jako Violetty Villas odpowiada zespół nominowany do tegorocznych Oscarów za Najlepszą Charakteryzację w filmie "Brzydka siostra" – Anne Cathrine Sauerberg i Thomas Foldberg.

O czym jest film?

"Violetta Villas" to historia najsłynniejszej w historii polskiej divy muzycznej, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas, opowiedziana z perspektywy jej syna – mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy.

Nasz film opowiada o postaci absolutnie ikonicznej. Violetta Villas była i pozostaje zjawiskiem bez precedensu – niekwestionowaną diwą, której osobowość i talent są rozpoznawalne dla kilku pokoleń Polaków. To nie tylko legenda muzyki, ale trwały element polskiej popkultury. Pierwsze 10 lat jej kariery to historia spektakularnego sukcesu: dziewczyna z małego miasteczka dzięki talentowi i uporowi trafia na sceny paryskiej Olimpii i Las Vegas, występując obok Edith Piaf, Franka Sinatry czy Paula Anki. W tamtym czasie była artystką światowego formatu, wyprzedzającą swoje czasy. Jednocześnie jest to opowieść o cenie sławy, film pokazuje Violettę jako człowieka z krwi i kości – kobietę, matkę, artystkę. Skupiamy się na dekadzie, w której rodzi się legenda i pojawiają się pierwsze pęknięcia, opowiadając tę historię z perspektywy bliskiej, intymnej i wolnej od tabloidowych uproszczeń – mówią producenci filmu Agnieszka Wasiak i Mariusz Włodarski z Lava Films.