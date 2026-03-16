Wszystkie cztery godzinne odcinki serialu "Crossfire" można oglądać od dziś, 16 marca, na kanale Viaplay Filmy i Seriale.

Kto stoi za serialem?

Produkcja jest dziełem Louise Doughty, czyli autorki bestsellera "Apple Tree Yard", na którym została oparta fabuła serialu o tym samym tytule. Za kamerą stanęła Tessa Hoffe ("Gangi Londynu", "Kin", "Życie w Hollyoaks").

Kto występuje w serialu?

Główną rolę gra Keeley Hawes ("Mocny temat", "Bo to grzech", "Przypadek Alice"), a partnerują jej Lee Ingleby ("Słowo na A", "Harry Potter i więzień Azkabanu", "Pan i władca: Na krańcu świata"), Shalisha James-Davis ("Maria, królowa Szkotów", "Śmierć pod palmami", "Zatoka zaginionych"), Anneika Rose ("Dept. Q", "Milczący świadek", "Line of Duty: Wydział wewnętrzny") oraz Noah Leggott ("Wszyscy mówią o Jamiem", "Matylda: Musical", "Mission: Impossible - The Final Reckoning").

O czym jest serial?

Miniserial "Crossfire" zabiera widzów do luksusowego hotelu osadzonego na Wyspach Kanaryjskich, w którym razem z rodziną i przyjaciółmi relaksuje się była policjantka, Jo Cross (Keeley Hawes). W jednej chwili miejsce wypoczynku przeradza się w pole bitwy opanowane przez uzbrojonych napastników. Adrenalina i strach sprawiają, że pewnym osobom zaczynają opadać maski, a na jaw wychodzą kolejne sekrety. W samym sercu zdarzeń – główna bohaterka, która doskonale wie, że zachowanie zimnej krwi i skupienie są w tej sytuacji kluczowe by chronić tych, na których najbardziej jej zależy. A gdy kurz już opadnie, bohaterowie, którym uda się przetrwać, w bolesny sposób przekonają się, że koszmar nie kończy się wraz z przekroczeniem murów miejsca, w których się rozegrał. Podłoże całej sprawy jest bowiem o wiele głębsze, niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać.