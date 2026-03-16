Poza bardzo nielicznymi wyjątkami obyło się bez zaskoczeń i po statuetki sięgali w dużej mierze faworyci.

Historyczne osiągnięcia

Na tegorocznej gali oscarowej doszło jednak do kilku bezprecedensowych wyróżnień.

Po raz pierwszy został przyznany Oscar w kategorii najlepszego castingu – nagrodę otrzymała Cassandra Kulukundis za "Jedną bitwa po drugiej".

Paul Thomas Anderson, reżyser, scenarzysta i producent "Jednej bitwy po drugiej", zdobył pierwszego Oscara w karierze, i to od razu trzy – we wszystkich tych kategoriach – mimo że wcześniej był nominowany aż 14 razy.

Norwegia zdobyła pierwszego Oscara w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego za sprawą "Wartości sentymentalnej".

Autumn Durald Arkapaw za sprawą "Grzeszników" została pierwszą kobietą w historii nagrodzoną Oscarem za najlepsze zdjęcia.

Pełna lista laureatów 98. gali wręczenia Oscarów przedstawia się następująco:

NAJLEPSZY FILM

"Jedna bitwa po drugiej"

NAJLEPSZY REŻYSER

Paul Thomas Anderson – "Jedna bitwa po drugiej"

NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY

Michael B. Jordan – "Grzesznicy"

NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

Jessie Buckley – "Hamnet"

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Amy Madigan – "Zniknięcia"

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Sean Penn – "Jedna bitwa po drugiej"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

Paul Thomas Anderson – "Jedna bitwa po drugiej" (na podstawie powieści "Vineland" Thomasa Pynchona)

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

Ryan Coogler – "Grzesznicy"

NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY

"Wartość sentymentalna", reż. Joachim Trier

NAJLEPSZA ANIMACJA DŁUGOMETRAŻOWA

"K-popowe łowczynie demonów", reż. Chris Appelhans, Maggie Kang

NAJLEPSZY DOKUMENT DŁUGOMETRAŻOWY

"Pan Nikt kontra Putin", reż. David Borenstein, Pavel Talankin

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA I FRYZURY

Mike Hill, Jordan Samuel i Cliona Furey – "Frankenstein"

NAJLEPSZE KOSTIUMY

Kate Hawley – "Frankenstein"

NAJLEPSZA MUZYKA ORYGINALNA

Ludwig Göransson – "Grzesznicy"

NAJLEPSZA PIOSENKA

"Golden" z filmu "K-popowe łowczynie demonów"

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

Tamara Deverell, Shane Vieau – "Frankenstein"

NAJLEPSZY MONTAŻ

Andy Jurgensen – "Jedna bitwa po drugiej"

NAJLEPSZY DŹWIĘK

Gwendolyn Yates Whittle, Juan Peralta, Al Nelson, Gareth John, Gary A. Rizzo – "F1: Film"

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE

"Avatar: Ogień i popiół"

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

Autumn Durald Arkapaw – "Grzesznicy"

NAJLEPSZY CASTING

Cassandra Kulukundis – "Jedna bitwa po drugiej"

NAJLEPSZY AKTORSKI FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

ex aequo "Śpiewacy", reż. Jack Piatt, Sam A. Davis

ex aequo "Dwie osoby wymieniające się śliną", reż. Alexandre Singh, Natalie Musteata

NAJLEPSZY ANIMOWANY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

"The Girl Who Cried Pearls", reż. Chris Lavis, Maciek Szczerbowski

NAJLEPSZY DOKUMENTALNY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

"Wszystkie puste pokoje", reż. Joshua Seftel