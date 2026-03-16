Poza bardzo nielicznymi wyjątkami obyło się bez zaskoczeń i po statuetki sięgali w dużej mierze faworyci.
Historyczne osiągnięcia
Na tegorocznej gali oscarowej doszło jednak do kilku bezprecedensowych wyróżnień.
Po raz pierwszy został przyznany Oscar w kategorii najlepszego castingu – nagrodę otrzymała Cassandra Kulukundis za "Jedną bitwa po drugiej".
Paul Thomas Anderson, reżyser, scenarzysta i producent "Jednej bitwy po drugiej", zdobył pierwszego Oscara w karierze, i to od razu trzy – we wszystkich tych kategoriach – mimo że wcześniej był nominowany aż 14 razy.
Norwegia zdobyła pierwszego Oscara w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego za sprawą "Wartości sentymentalnej".
Autumn Durald Arkapaw za sprawą "Grzeszników" została pierwszą kobietą w historii nagrodzoną Oscarem za najlepsze zdjęcia.
Pełna lista laureatów 98. gali wręczenia Oscarów przedstawia się następująco:
NAJLEPSZY FILM
"Jedna bitwa po drugiej"
NAJLEPSZY REŻYSER
Paul Thomas Anderson – "Jedna bitwa po drugiej"
NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY
Michael B. Jordan – "Grzesznicy"
NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA
Jessie Buckley – "Hamnet"
NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA
Amy Madigan – "Zniknięcia"
NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY
Sean Penn – "Jedna bitwa po drugiej"
NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY
Paul Thomas Anderson – "Jedna bitwa po drugiej" (na podstawie powieści "Vineland" Thomasa Pynchona)
NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY
Ryan Coogler – "Grzesznicy"
NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY
"Wartość sentymentalna", reż. Joachim Trier
NAJLEPSZA ANIMACJA DŁUGOMETRAŻOWA
"K-popowe łowczynie demonów", reż. Chris Appelhans, Maggie Kang
NAJLEPSZY DOKUMENT DŁUGOMETRAŻOWY
"Pan Nikt kontra Putin", reż. David Borenstein, Pavel Talankin
NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA I FRYZURY
Mike Hill, Jordan Samuel i Cliona Furey – "Frankenstein"
NAJLEPSZE KOSTIUMY
Kate Hawley – "Frankenstein"
NAJLEPSZA MUZYKA ORYGINALNA
Ludwig Göransson – "Grzesznicy"
NAJLEPSZA PIOSENKA
"Golden" z filmu "K-popowe łowczynie demonów"
NAJLEPSZA SCENOGRAFIA
Tamara Deverell, Shane Vieau – "Frankenstein"
NAJLEPSZY MONTAŻ
Andy Jurgensen – "Jedna bitwa po drugiej"
NAJLEPSZY DŹWIĘK
Gwendolyn Yates Whittle, Juan Peralta, Al Nelson, Gareth John, Gary A. Rizzo – "F1: Film"
NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE
"Avatar: Ogień i popiół"
NAJLEPSZE ZDJĘCIA
Autumn Durald Arkapaw – "Grzesznicy"
NAJLEPSZY CASTING
Cassandra Kulukundis – "Jedna bitwa po drugiej"
NAJLEPSZY AKTORSKI FILM KRÓTKOMETRAŻOWY
ex aequo "Śpiewacy", reż. Jack Piatt, Sam A. Davis
ex aequo "Dwie osoby wymieniające się śliną", reż. Alexandre Singh, Natalie Musteata
NAJLEPSZY ANIMOWANY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY
"The Girl Who Cried Pearls", reż. Chris Lavis, Maciek Szczerbowski
NAJLEPSZY DOKUMENTALNY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY
"Wszystkie puste pokoje", reż. Joshua Seftel
