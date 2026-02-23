Pierwsze dwa odcinki serialu "Król i zdobywca" są dostępne w CANAL+ online od dziś, poniedziałku, 23 lutego – pierwszy sezon liczy osiem odcinków, z których co tydzień udostępniane będą dwa kolejne.

O czym jest serial?

Akcja tej historycznej serii rozgrywa się w XI wieku, w czasach wielkich politycznych napięć i brutalnych konfliktów o wpływy. Fabuła skupia się na rywalizacji dwóch potężnych postaci, Harolda z Wessex (Harolda Godwinsona) i Wilhelma z Normandii (Wilhelma Zdobywcy), których losy splatają się w dramatycznej walce o koronę i dominację nad królestwem.

"Król i zdobywca" ukazuje kulisy dworskich intryg, zdrad i sojuszy, ale także prywatne dramaty ludzi, którzy, mimo swojej pozycji, pozostają uwikłani w emocje, rodzinne konflikty i własne słabości.

Kto występuje w serialu?

W głównych rolach występują aktorzy znani z głośnych seriali i filmów historycznych, którzy nadają postaciom wielowymiarowość i psychologiczną głębię. W głównych rolach występują charyzmatyczni James Norton i Nikolaj Coster-Waldau (znany przede wszystkim z "Gry o tron"), a na ekranie można zobaczyć również Emily Beecham, Clémence Poésy, Juliet Stevenson, Eddiego Marsana i Jean-Marc Barra.

Kto stoi za serialem?

Twórcą serialu jest doświadczony Michael Robert Johnson, który łączy na ekranie realizm historyczny z dynamiczną narracją, przedstawiając zarówno brutalność epoki, jak i mechanizmy rządzące ówczesną polityką.

Twórcy serialu postawili na autentyczność, zarówno w kreowaniu bohaterów, jak i scenografii czy kostiumów, dzięki czemu widzowie mogą zanurzyć się w realiach średniowiecznego świata. "Król i zdobywca" to serial, który łączy epicki rozmach z emocjonalną opowieścią o ludziach stojących za wielkimi wydarzeniami historycznymi.