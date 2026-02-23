Szósty odcinek serialu "The Copenhagen Test" jest dostępny od dziś, 23 stycznia, na platformie SkyShowtime, a kolejne z ośmiu odcinków będą trafiać do serwisu co tydzień.

Kto stoi za serialem?

Twórcą serialu i jego głównym scenarzystą jest Thomas Brandon ("Legacies"). Za kamerą stanęli Vincenzo Natali ("Cube", "Istota", "Cyfrowy szpieg"), Nima Nourizadeh ("Projekt X", "Dżentelmeni", "Gangi Londynu"), Kevin Tancharoen ("Bracia Sun", "Księga Boby Fetta", "Agenci T.A.R.C.Z.Y.") oraz Jet Wilkinson ("Ballard", "Stary człowiek", "Percy Jackson i bogowie olimpijscy").

Kto występuje w serialu?

Główną rolę gra Simu Liu ("Barbie", "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni", "Mój pies Artur"), a partnerują mu Melissa Barrera ("Abigail", "Krzyk", "In the Heights: Wzgórza marzeń"), Sinclair Daniel ("Naznaczony: Czerwone drzwi", "Bull", "Sprawa idealna") i Brian d'Arcy James ("Spotlight", "West Side Story", "Single od dziecka").

O czym jest serial?

Ten szpiegowski thriller SF pokazuje losy Alexandra Hale'a (Simu Liu), amerykańskiego analityka wywiadu o chińskich korzeniach, który odkrywa, że jego mózg został zhakowany, a sprawcy mają dostęp do wszystkiego, co widzi i słyszy. Uwikłany w działania agencji i nieznanych hakerów mężczyzna musi nieustannie udawać oraz kontrolować swoje działania i emocje, aby odkryć, kto stoi za atakiem, i dowieść, po czyjej stronie stoi w tej grze.

"Mądry cyberpunk"

Amerykańcy krytycy określają The Copenhagen Test" mianem "mądrego cyberpunka" i zwracają uwagę na dobrą chemię pomiędzy Simu Liu a Melissą Barrerą.

Polacy nie od razu przekonali się do serialu, jednak ogląda go w naszym kraju coraz więcej osób. "The Copenhagen Test" przed dwoma tygodniami wskoczył do TOP 10 najchętniej oglądanych seriali na SkyShowtime, a obecnie zajmuje już szóstą pozycję w pierwszej dziesiątce hitów.