W Polsce serial "Paradise" zadebiutował od razu z trzema odcinkami 28 stycznia 2025 roku na platformie Disney+, a 4 marca został wyemitowany ósmy – finałowy – odcinek.

Premiera drugiego sezonu

Jeszcze przed premierą siódmego odcinka zapadła decyzja o kontynuacji serialu. Fani mogli więc zacierać ręce i szykować się na powrót ulubionych bohaterów w drugim sezonie. Pierwotnie powrót ten miał nastąpić dokładnie rok po premierze pierwszego sezonu, czyli 28 stycznia 2026 roku, jednak data premiery została przesunięta o miesiąc – i drugi sezon "Paradise" można oglądać od dziś, 23 lutego 2026 roku. Widzowie znów dostają na start od razu trzy odcinki.

O czym jest drugi sezon?

Pod koniec lipca gwiazdor serialu, Sterling K. Brown, w wywiadzie dla Entertainment Weekly wyjawił zarys fabuły drugiego sezonu. "Xavier jest na wolności" – powiedział o swoim bohaterze. "Szuka swojej żony, próbuje ją odnaleźć. Czy żyje? Czy nie żyje? Czy ją znajdzie? Czy jej nie znajdzie? Widzimy, jak ludzie, którzy nie mieli tych środków, jakie mieli ludzie w bunkrze, radzili sobie z życiem. Znaleźli sposób. Spotykamy ludzi, którzy są życzliwi. Spotykamy ludzi, którzy są nikczemni".

Aktor dodał również, że historia będzie podzielona na dwie odrębne części. "Sezon jest podzielony między eksplorowanie przez Xaviera tego, co na zewnątrz, a to, co dzieje się w środku po konflikcie z Sinatrą i Jane".

Nowe gwiazdy w obsadzie

W drugim sezonie do obsady dołączy Shailene Woodley ("Wielkie kłamstewka", "Spadkobiercy", "Niezgodna"). Według doniesień serwisu Deadline, aktorka wcieli się w postać "ocalałej", związanej z misją agenta Xaviera, której początek widzimy w finale pierwszego sezonu.

Wśród nowych nazwisk są także Thomas Doherty ("Zaproszenie", "Katarzyna Wielka", "Następcy 2"), który zagra Linka, "przywódcę gangu motocyklowego", oraz Michael McGrady ("Ray Donovan", "Gliniarze z Southland", "Polowanie na łowcę"), Timothy Omundson ("Mission: Impossible III", "Żołnierze kosmosu", "Świry") i Ryan Michelle Bathé ("Rekrut", "Tacy jesteśmy", "Imperium") – prywatnie żona Browna.

Hit w Polsce i na świecie

Serial błyskawicznie wspiął się na 1. miejsce listy najchętniej oglądanych produkcji na platformie Disney+ – i utrzymywał się na niej przez cały sezon. Nie inaczej było za Oceanem, gdzie "Paradise" okupował sam szczyt rankingu przebojów na platformie Hulu. Takiego hitu nikt się nie spodziewał.

Widzowie byli zachwyceni serialem – pozytywnie w serwisie RottenTomatoes oceniło go 82 proc. z nich. Ale i krytycy okazali się równie przychylni – aż 82 proc. recenzji jest na plus. Ponadto doszło do rzadkiej sytuacji, że serial był oceniany coraz lepiej z odcinka na odcinek.

Już piąty epizod za sprawą obecnego w nim zwrotu akcji zrobił prawdziwą furorę – był najlepiej ocenianym z dotychczasowych odcinków, co doskonale widać po notach na platformie IMDb, gdzie uzyskał średnią 8.4, przebijając nawet bezkonkurencyjnego dotąd pilota (8.3). Ale siódmy odcinek jeszcze przebił ten wynik, uzyskując niesamowitą średnią 9.6 w dziesięciostopniowej skali.

Zarówno wśród widzów, jak krytyków nie brakowało głosów o najlepszym i najbardziej nieoczywistym serialu roku 2025 – który nad wyraz sprawnie łączy kryminalną intrygę z tłem obyczajowym.

O czym jest "najlepszy serial"?

O serialu "Paradise" najlepiej wiedzieć jak najmniej przed rozpoczęciem seansu, bowiem wielki twist dostajemy już w finale pierwszego odcinka. Akcja rozgrywa się w spokojnej społeczności zamieszkałej przez jedne z najbardziej wpływowych osób na świecie. Jednak ten spokój pryska, gdy dochodzi do szokującego morderstwa, po którym rozpoczyna się wysokiej rangi śledztwo.

Kto stoi za serialem?

Pierwsze skrzypce w serialu gra Sterling K. Brown, nominowany w ubiegłym roku do Oscara za drugoplanową rolę w komediodramacie "Amerykańska fikcja", znany również z serialu "Tacy jesteśmy" czy Marvelowskiej "Czarnej Pantery".

W pozostałych rolach występują James Marsden ("Lakier do włosów", "X-Men", "Zaczarowana"), Julianne Nicholson ("Blondynka", "Jestem najlepsza. Ja, Tonya", "Sierpień w hrabstwie Osage"), Sarah Shahi ("Black Adam", "Kula w łeb", "Agentka o stu twarzach"), Krys Marshall ("For All Mankind", "Supergirl", "Małpi biznes"), Nicole Brydon Bloom ("Pozłacany wiek", "Romans", "Prawo i porządek: Sekcja specjalna"), Aliyah Mastin, Percy Daggs IV ("Nie oddalaj się", "Ostatnie dni Ptolemeusza Greya", "Solówki"), Jon Beavers ("Sugar", "Horyzont. Rozdział 1", "Licorice Pizza"), Charlie Evans ("Zostaw świat za sobą"), Richard Robichaux ("Boyhood", "Drużyna", "Ocean's 8") oraz gościnnie Glynn Turman ("Ma Rainey: Matka bluesa", "Rustin", "Fargo").

Producentami wykonawczymi serialu są Dan Fogelman ("Tacy jesteśmy"), John Hoberg ("Czarno to widzę"), Jess Rosenthal ("Tacy jesteśmy", "Zbrodnie po sąsiedzku"), Steve Beers ("Tacy jesteśmy", "21 Jump Street"), a także sam Sterling K. Brown oraz duet John Requa i Glenn Ficarra ("I Love You Phillip Morris", "Kocha, lubi, szanuje", "Focus"), którzy także stanęli za kamerą poszczególnych odcinków. Wśród reżyserów są również Hanelle M. Culpepper ("Gwiezdne wojny: Akolita", "Star Trek: Picard", "Kung Fu") oraz Gandja Monteiro ("Wednesday", "Nowy smak wiśni", "The Chi").

Serial został wyprodukowany przez 20th Television.