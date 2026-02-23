"Jedna bitwa po drugiej" zdobyła nagrody za m.in. najlepszy film, reżyserię i scenariusz adaptowany.

"Twórzmy filmy bez strachu"

Dziękuję bardzo, czuję się teraz najpiękniejszą dziewczyną na sali – powiedział Paul Thomas Anderson, odbierając nagrodę w kategorii najlepszy reżyser. Następnie złożył szczególne podziękowania Leonardo DiCaprio, odgrywającemu główną rolę w jego najnowszej produkcji.

Odbierając nagrodę za najlepszy film, wezwał do tego, by "tworzyć filmy bez strachu". Daliście nam dziś tak wiele powodów do świętowania – powiedział reżyser, nazywając wyróżnienie "ogromnym zaszczytem".

"Grzesznicy" zdobyli trzy nagrody BAFTA, w tym za scenariusz oryginalny i muzykę oryginalną. "Frankenstein" wygrał w trzech kategoriach: za kostiumy, charakteryzację i fryzury oraz scenografię.

"Hamnet" wygrał w dwóch, w tym na najlepszy film brytyjski. Jessie Buckley zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za ten brytyjsko-amerykański dramat historyczny.

W kategorii kostiumów za film "Hamnet" nominowana była Polka, Małgosia Turzańska. Statuetkę w tej kategorii otrzymała Kate Hawley za kostiumy do filmu "Frankenstein".

Chalamet niespodziewanie pokonany

Brytyjski aktor Robert Aramayo niespodziewanie pokonał faworyzowanego Timothée Chalameta ("Wielki Marty") i zdobył nagrodę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za film "Przysięgam" – a także wyróżnienie dla "wschodzącej gwiazdy". Sean Penn zwyciężył w kategorii najlepszego aktora drugoplanowego za "Jedną bitwę po drugiej". Wunmi Mosaku zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki drugoplanowej za „Grzeszników”.

Antyputinowski dokument nagrodzony

Norweski dramat "Wartość sentymentalna" zdobył nagrodę dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Nagrodę za najlepszy film dokumentalny otrzymał film "Pan Nikt kontra Putin" opowiadający o rosyjskim nauczycielu, który dokumentował propagandę narzucaną rosyjskim szkołom po inwazji na Ukrainę.

Film "Cień mojego ojca" zdobył nagrodę za najlepszy debiut. Nagrodę za całokształt twórczości otrzymała przewodnicząca Universal Pictures i Universal Filmed Entertainment Group Dame Donna Langley.

Dyrektor kreatywna sieci kin Picturehouse Cinemas oraz dystrybutora filmów Picturehouse Entertainment Clare Binns otrzymała nagrodę za wybitny brytyjski wkład w kino.

W Royal Festival Hall w Londynie pojawili się m.in. Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Emma Stone, Cillian Murphy, Glenn Close czy Ethan Hawke. Ceremonię poprowadził szkocki aktor Alan Cumming. W uroczystości uczestniczyli również książę William i księżna Kate.

Incydent na gali na tle rasistowskim

Podczas ceremonii doszło do incydentu. Michael B. Jordan i Delroy Lindo, gwiazdy "Grzeszników", weszli na scenę, aby wręczyć pierwszą nagrodę wieczoru – za najlepsze efekty wizualne – gdy ktoś z sali nagle krzyknął "czarnuchy!". Aktorzy zdawali się po tym chwilę zdezorientowani, po czym kontynuowali prezentację.

Okazało się, że nie był to oczywisty przypadek rasizmu. Obraźliwe słowo wykrzyczał bowiem John Davidson, działacza na rzecz zespołu Tourette'a. To właśnie w niego wciela się wspomniany Robert Aramayo nagrodzony za rolę w filmie "Przysięgam".

Zespół Tourette'a to przewlekłe, uwarunkowane genetycznie zaburzenie neurologiczne, objawiające się mimowolnymi tikami ruchowymi i głosowymi.

Na incydent od razu zareagował prowadzący galę BAFTA Alan Cumming. Mogliście usłyszeć kilka mocnych i obraźliwych słów. Jeśli widzieliście film "Przysięgam", wiecie, że opowiada on o doświadczeniach osoby z zespołem Tourette'a – zwrócił się gospodarz publiczności. Zespół Tourette'a to niepełnosprawność, a tiki, które słyszeliście dziś wieczorem, są mimowolne, co oznacza, że ​​osoba z zespołem Tourette'a nie ma kontroli nad swoim językiem. Przepraszamy, jeśli poczuliście się urażeni – dodał.

Prognostyk przed Oscarami

Warto przypomnieć, że "Jedna bitwa po drugiej" zdobyła 14 nominacji. Tuż za obrazem Andersona uplasowali się "Grzesznicy" z 13 nominacjami, a "Hamnet" i "Wielki Marty" miały po 11 nominacji. "Frankenstein" w reżyserii Guillermo del Toro i "Wartość sentymentalna" otrzymały po osiem nominacji.

Brytyjskie nagrody, oficjalnie nazywane EE BAFTA Film Awards, poprzedzają hollywoodzkie Oscary, które w tym roku zostaną przyznane 15 marca. W nominacjach do Oscara prowadzą "Grzesznicy" z rekordową liczbą 16 nominacji, a za nim plasuje się "Jedna bitwa po drugiej" z 13 nominacjami – jednak po triumfie na gali BAFTA to ten ostatni film wysunął się na pozycję faworyta do głównych nagród.