Trzy odcinki serialu "On the Edge: World Cup Ski Racing" są już dostępne w Disney+.

O czym jest serial?

"On the Edge: World Cup Ski Racing" śledzi losy mistrzów olimpijskich, przemierzających spektakularne trasy Europy i Ameryki Północnej podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Pucharu Świata w sezonie 2025-2026. Produkcja oferuje zakulisowe spojrzenie na to, co naprawdę oznacza sportowa rywalizacja na najwyższym poziomie. Widzowie są świadkami wyczerpujących treningów o świcie, wyścigów z zawrotną prędkością, towarzyszą zawodnikom także w trakcie sesji rehabilitacyjnych i w codziennym życiu w trasie.

Produkcja ukazuje także osobiste historie zawodników – ich ambicje, chwile triumfu, ale też te mniej przyjemne momenty presji i zwątpienia. To intymny portret determinacji i poświęcenia, które definiują drogę do mistrzostwa. "On the Edge: World Cup Ski Racing" przybliża również kulturę narciarstwa alpejskiego, pokazując realia globalnego sezonu i cenę, jaką trzeba zapłacić w pogoni za olimpijskim złotem.

Kto występuje w serialu?

W serialu występują m.in. Mikaela Shiffrin (USA), Aleksander Aamodt Kilde (NOR), Lindsey Vonn (USA), Lucas Pinheiro Braathen (BRA), Alice Robinson (NZL), Marco Odermatt (SUI), Sofia Goggia (ITA), Henrik Kristoffersen (NOR), Emma Aicher (GER), Dominik Paris (ITA), Clément Noël (FRA), Kajsa Vickhoff Lie (NOR), Atle Lie McGrath (NOR), Zrinka Ljutić (CRO), Ryan Cochran-Siegle (USA), James Crawford (CAN), Giovanni Franzoni (ITA), Camille Rast (SUI), Franjo von Allmen (SUI), Federica Brignone (ITA), Timon Haugan (NOR), Lara Colturi (ALB), Marco Schwarz (AUT), Julia Scheib (AUT) oraz Sara Hector (SWE).

Kto stoi za serialem?

Reżyserem serialu jest nagrodzony Emmy Pat Dimon. Serial został wyprodukowany przez Bright North USA oraz Międzynarodową Federację Narciarską i Snowboardową (FIS) we współpracy z amerykańską reprezentacją narciarską Stifel U.S. Ski Team i Team USA. Producentami wykonawczymi są Nick Fellows, Christian Salomon, Johan Eliasch, Pat Dimon, Morgan Hertzan, Dan DiStefano, Adam Marinelli, Guy Slattery, Ron Kruszewski, Jess Park i Mo Finn.