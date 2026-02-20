"Kill Bill: The Whole Bloody Affair" trafił na ekrany polskich kin dziś, 20 lutego.

To od początku był jeden film?

Quentin Tarantino jest legendą nietuzinkowego kina. Jego wysublimowany sposób pokazywania przemocy jest jego znakiem rozpoznawczym. Sekwencje walk i śmierci w jego filmach są daleko inne od tych w filmach innych reżyserów. Bardziej z pogranicza gore i slasherów niż klasycznego kina akcji. Także i z tego powodu obie części "Kill Bill" stały się absolutnie kultowe. Teraz dwuczęściowa saga zemsty Tarantino zostanie pokazana jako jeden monumentalny film.

"Napisałem scenariusz i wyreżyserowałem to wszystko jako jeden film. I cieszę się, że mogę dać fanom szansę zobaczenia go właśnie w takiej formie" – pisał Tarantino w oświadczeniu z okazji premiery.

Ile będzie trwać całe widowisko?

Widzowie nie dostaną zwyczajnie zszytych ze sobą "Volume 1" i "Volume 2". W pierwszej części będzie jeszcze więcej fontann krwi. Scena, w której Panna Młoda toruje sobie drogę przez ludzi O-Ren, była czarno-biała. Teraz będzie dłuższa i w kolorze. Nie będzie cliffhangera i streszczenia. Fani dostaną 281 minut akcji, pełnej ducha Tarantino. Seanse będą się odbywać z 15-minutową przerwą. Trzeba zatem zarezerwować sobie co najmniej pięć godzin w kinie, a wliczając blok reklamowy, być może nawet bliżej sześciu.

O czym jest film i kto za nim stoi?

Uma Thurman wciela się w Pannę Młodą, pozostawioną na pewną śmierć po tym, jak jej były szef i kochanek Bill napada na próbę ceremonii ślubnej, strzela jej w głowę i odbiera nienarodzone dziecko. Aby dokonać zemsty, Panna Młoda musi najpierw wytropić czworo pozostałych członków Zabójczego Oddziału Żmij, zanim stanie twarzą w twarz z samym Billem. Dzięki operowemu rozmachowi, nieustającej akcji i ikonicznemu stylowi "The Whole Bloody Affair" pozostaje jedną z najbardziej ikonicznych sag zemsty w historii kina.

Dzieło wyreżyserował oczywiście Quentin Tarantino ("Wściekłe psy", "Pulp Fiction", "Bękarty wojny", "Django", "Jackie Brown", "Nienawistna ósemka"), a poza niezapomnianą w roli Panny Młodej w żółtym kombinezonie Umą Thurman ("Pulp Fiction", "Niebezpieczne związki", "Nimfomanka", "Gattaca – Szok przyszłości", "Batman i Robin") w obsadzie są Lucy Liu ("Chicago", "Aniołki Charliego", "Shazam! Gniew bogów"), Michael Madsen ("Wściekłe psy", "Gatunek", "Nienawistna ósemka", "Donnie Brasco", "Nieugięci"), Daryl Hannah ("Wall Street", "Plusk", "Łowca androidów", "Dwaj zgryźliwi tetrycy"), Vivica A. Fox ("Dzień Niepodległości", "Batman i Robin", "Desperatki", "Uwierzyć w marzenia") i David Carradine ("Wielki Stach", "Ptaszek na uwięzi", "Nowhere to Run").