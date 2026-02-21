Trzeci sezon "Stamtąd" ("From") pojawił się w polskim serwisie HBO Max 26 września 2024 roku, natomiast 28 listopada wyemitowano – dłuższy niż zwykle, bo ponadgodzinny – finałowy odcinek serii.

Kiedy premiera sezonu 4.?

Serial grozy "Stamtąd" zadebiutował w HBO Max w lutym 2022 roku i dość niespodziewanie okazał się wielkim hitem. Drugi sezon horroru był już gorąco wyczekiwany – i fani musieli na niego czekać rok z hakiem, do kwietnia 2023 roku. Na sezon trzeci czekali już blisko półtora roku, ale wciąż był to następny rok kalendarzowy.

Reklama

Podobnie miało być z sezonem czwartym, który dostał zielone światło już w ubiegłym roku i miał mieć premierę w roku 2025. Niestety, okazało się, że prace nad nową serią się przeciągają, scenariusze nowych odcinków jeszcze nie są gotowe i aktorzy wejdą na plan z opóźnieniem. Co za tym idzie, premiera czwartego sezonu serialu "Stamtąd" została zaplanowana dopiero na rok 2026.

Wiadomo już, że serial pojawi się 19 kwietnia w USA na platformie MGM+, a nieoficjalne przecieki mówią o tym, że Polacy zobaczą nową odsłonę "Stamtąd" tradycyjnie dzień później niż Amerykanie, czyli w tym wypadku – 20 kwietnia na HBO Max.

Reklama

Fenomen serialu "Stamtąd"

"Stamtąd" jest uwielbiane przez widzów na całym świecie. Miłośnicy horroru gromadzą się na forach internetowych oraz w grupach na Facebooku – polski fanklub serialu liczy tam tysiące osób.

Ale to nie wszystko, bo serial zbiera też od początku świetne recenzje. Pierwszy sezon w agregacyjnym serwisie RottenTomatoes oceniło pozytywnie aż 96 proc. krytyków. Sezon drugi zebrał niewiele niższe noty, bo 92 proc. Jednak prawdziwe zaskoczenie przyszło z sezonem trzecim, który uzyskał aż 100 proc. pozytywnych recenzji! Taki wynik trzeciej serii to nawet wśród najlepszych seriali wielka rzadkość.

O czym jest serial "Stamtąd"?

W serialu "Stamtąd" zmierzająca na wakacje rodzina przypadkiem trafia do miasteczka, z którego nie ma wyjścia. Uwięzieni mieszkańcy gorączkowo szukają sposobu na wydostanie się z niewytłumaczalnej pętli. Na domiar złego muszą poradzić sobie z zagrożeniami czyhającymi na nich w lesie – po zachodzie słońca wyłaniają się przerażające stworzenia.

Kto stoi za serialem "Stamtąd"?

Twórcą serialu porównywanego do dokonań Stephena Kinga jest John Griffin ("Strefa mroku").

Główne role grają Harold Perrineau ("Romeo i Julia", "Matrix: Reaktywacja", "Więzienie Oz"), Catalina Sandino Moreno ("Maria łaski pełna", "Zakochany Paryż", "Rok przemocy"), Eion Bailey ("Kompania braci", "Ray Donovan", "Podziemny krąg"), Hannah Cheramy ("Van Helsing", "Przeklęte dziecko"), Simon Webster ("Detektyw Murdoch", "Chucky", "Strefa skażenia"), Ricky He ("Miłość w akcji", "Poradnik łowczyni potworów", "Nieme przyzwolenie"), Elizabeth Saunders ("Całuny", "Strefa skażenia", "To"), Chloe Van Landschoot ("Carrie"), Corteon Moore ("Śledczy do pary", "Historie z dreszczykiem"), Pegah Ghafoori i Avery Konrad ("Nieme przyzwolenie", "Van Helsing", "Dochodzenie").