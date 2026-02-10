Drugi sezon serialu "Spryciarz" ("The Artful Dodger") jest dostępny w całości od dziś, 10 lutego, na platformie Disney+.

O czym jest serial?

Tytułowy Spryciarz jest genialnym chirurgiem, ale też byłym złodziejem, który próbuje żyć uczciwie, co w kolonialnym Port Victory nie jest wcale proste. Jego dawny mentor, Fagin, wciąż wciąga go w ryzykowne napady, a na domiar złego jego serce skradła córka gubernatora, lady Belle. Czy uda mu się uciec od przeszłości?

Reklama

Kto występuje w serialu?

Główną rolę gra Thomas Brodie-Sangster ("To właśnie miłość", "Więzień labiryntu", "Gambit królowej"), a partnerują mu David Thewlis ("Całkowite zaćmienie", "Ogrodnicy", "Nadzy"), Maia Mitchell ("Ostatnie wakacje", "Przesiadując przy cieście w barach", "Gorące letnie noce") oraz Damon Herriman ("Dom woskowych ciał", "Słowik", "Together").

Kto stoi za serialem?

Reklama

Twórcą serialu i głównym scenarzystą jest James McNamara, a współtwórcami – David Maher i David Taylor ("Amazing Grace").

Pierwszy sezon serialu uzyskał aż 92 proc. pozytywnych ocen na portalu Rotten Tomatoes. Drugi sezon po pierwszych recenzjach ma aż 100 proc. "pozytywów".

"Widzowie zapamiętają go jako jeden z najlepszych seriali historycznych dekady" – uważa Maggie Lovitt z serwisu Collider.