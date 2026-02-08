Lekarze "Szpitala św. Anny" wrócą do pracy od 1 marca – widzowie będą mogli oglądać serial codziennie, od poniedziałku do piątku, o godz. 16:50 na antenie TVN. Na wszystkich, którzy nie będą mogli doczekać się dalszych przygód bohaterów, w Playerze będą czekać prapremiery – tydzień przed emisją telewizyjną.

Pół miliona widzów codziennie

"Szpital św. Anny" zyskał już ogromne grono wiernych fanów. Premierowe odcinki drugiego sezonu, emitowane od września, dały TVN pozycję niekwestionowanego lidera pasma w obu grupach komercyjnych. Natomiast w serwisie Player produkcja była najchętniej oglądanym serialem.

Perypetie lekarek niezmiennie przyciągały widzów na antenę TVN, a produkcja w pierwszym miesiącu emisji utrzymuje świetne wyniki. Serial był wtedy liderem oglądalności w grupie komercyjnej 20-54, z udziałem 9,10 proc. oraz najchętniej wybieraną pozycją wśród widzów w wieku 16-49, co przekładało się na 8,45 proc. udziału w rynku.

Oznacza to wzrost widowni, jak i udziałów, w porównaniu z ubiegłym rokiem, zarówno w grupie ogólnej, jak i obu grupach komercyjnych. Każdy odcinek oglądało średnio ponad pół miliona widzów.

Nowe gwiazdy w trzecim sezonie

Wygląda na to, że niemal każdy polski aktor chce grać w serialu cieszącym się takim powodzeniem! W trzecim sezonie w nowych rolach zobaczymy m.in.: Piotra Cyrwusa, Katarzynę Bujakiewicz, Barbarę Kurdej-Szatan oraz Annę Czartoryską-Niemczycką.

Po dramatycznym finale poprzedniej serii życie bohaterów zmienia się na zawsze. Brutalne pobicie Kai i porwanie jej oraz Marty, wstrząsa nie tylko bliskimi kobiet, ale także całym zespołem medyków. To jednak dopiero początek burzy, która nadciąga nad Szpital św. Anny… W wiosennej odsłonie zobaczymy, jak lekarze jednoczą się w obliczu zmian, mających wpływ na przyszłość placówki. To właśnie w trudnych chwilach rodzi się bowiem poczucie wspólnoty oraz przekonanie, że jedno pozostaje niezmienne – przyjaciele, na których można zawsze liczyć.

W Szpitalu św. Anny nadchodzi prawdziwa rewolucja. Po zwolnieniu dyrektora Wrońskiego stery przejmuje Jacek Strecker (Piotr Cyrwus), który wkracza z misją ratowania placówki. Chce wyprowadzić ją z finansowej zapaści, jednak jego plan jest bezwzględny – zakłada drastyczne cięcia i oszczędności kosztem chorych. Strecker patrzy na cyfry oraz tabele, nie na ludzi. Jego chłodna kalkulacja oraz tajemnicze powiązania z biznesem powodują, że personel staje do walki o pacjentów i przyszłość miejsca, które jest dla nich drugim domem.

W tym konflikcie pojawia się nowa, charyzmatyczna postać – Sabina Krawczyk (Katarzyna Bujakiewicz), zatrudniona w charakterze koordynatorki SOR. Sabina jest kobietą energiczną oraz zdecydowaną, która wierzy w skuteczność i porządek. Jej wojskowy styl pracy – bez kompromisów i bez sentymentów – wywołuje konflikty, a napięcie rośnie z każdym kolejnym dyżurem. Czy uda jej się w końcu znaleźć wspólny język z ekipą szpitala?

To jednak nie koniec nowych twarzy. Na ekranie pojawi się Ilona Soboń (Barbara Kurdej-Szatan) – współwłaścicielka kliniki urody, kobieta, która udowadnia, że sukces w biznesie i empatia mogą iść w parze. Jest koleżanką z dzieciństwa jednej z bohaterek, do której wyciąga pomocną dłoń w trudnej dla niej chwili.

W życiu prywatnym lekarzy również nie zabraknie emocji. Trwają poszukiwania Marty Galicy i Kai Piotrowskiej. Mimo dramatycznej sytuacji, wszyscy wierzą, że wrócą do domu całe i zdrowe. Zosia Konecka kontynuuje batalię o adopcję Kalinki. Czy sąd przyzna jej opiekę nad dziewczynką? Daria Bursztyn jest w ciąży i postanawia wychować dziecko na własnych zasadach. Nieoczekiwanie zbliża się też do matki. Kaśka Hajduk zmaga się z trudnym rozwodem i zostaje młodą babcią! Czy znajdzie w tym wszystkim miejsce na nową miłość? Zyta Orłowicz buntuje się przeciwko nowym zasadom panującym w szpitalu, a jednocześnie odkrywa, że prawdziwe uczucie może być bliżej, niż myślała. Maciek Bilewicz próbuje pogodzić pracę z wychowaniem syna. Jego relacja z Zytą staje się bliższa, a z Kaśką coraz bardziej wyjątkowa… Ale wtedy niespodziewanie pojawia się kobieta z jego przeszłości (Anna Czartoryska-Niemczycka)…

Nowe gwiazdy w drugim sezonie

W drugim sezonie w placówce został zatrudniony nowy specjalista, uznany chirurg – w tej roli Piotr Stramowski – który szybko zaskarbił sobie sympatię pacjentów i personelu. Natomiast pojawienie się matki jednej z lekarek – wciela się w nią ikona polskiej telewizji Barbara Bursztynowicz – zwiastuje kłopoty… Mimo tych zawirowań, jedno pozostaje niezmienne – przyjaźń. Zyta, Kaśka, Marta, Zosia i Kaja po raz kolejny udowadniają, że istnieje prawdziwe siostrzeństwo i kobieca solidarność!

O czym opowiada drugi sezon?

W jesiennych odcinkach serialu widzowie nadal mogli śledzić losy lubianych przez widzów lekarek, ale w krakowskim szpitalu pojawił się ktoś nowy – Maciej Bilewicz (Piotr Stramowski). Po dziesięciu latach pobytu w Stanach Zjednoczonych, uznany chirurg przyjedzie do Polski. Jest świetnym specjalistą, dobrym człowiekiem, czarującym mężczyzną… i byłym niepokornym studentem Zyty. Jako lekarz ma dewizę: zawsze się da, tylko trzeba znaleźć sposób. Ale czy to naprawdę mężczyzna idealny? Co takiego wydarzyło się w jego życiu, że postanowił wrócić zza oceanu i przeprowadzić do rodzinnego Krakowa? Jaką tajemnicę kryje jego przeszłość?

Nowy sezon to też nowe życiowe i zawodowe perypetie zaprzyjaźnionych lekarek.

Czy Kaśce Hajduk (Joanna Liszowska) uda się pozostać profesjonalną podczas pracy ramię w ramię z Darią Bursztyn (Marta Wierzbicka) – kobietą, która rozbiła jej rodzinę? Szczególnie, że pojawi się szansa na awans. Dokąd doprowadzi Kaję Piotrowską (Ada Szczepaniak) wojna z kolegą po fachu, doktorem Wrońskim? Jak ta sprawa wpłynie na jej związek z Wojtkiem? Do Marty Galicy (Klaudia Koścista) wprowadzi się były narzeczony, czy w tej sytuacji ratowniczka wróci do Tomka? Zyta Orłowicz (Jolanta Fraszyńska) niespodziewanie zyskała rodzinę, może teraz zyska też miłość? Zosia Konecka (Julia Kamińska) zajmie się organizacją swego ślubu, będzie też finalizowała wyjazd na prestiżowy staż do Berlina. Czy raz na zawsze zniknie ze Szpitala św. Anny? Jak ułoży się związek Darii i Bartka? Może, po chwilowej fascynacji, ktoś inny wyda się kapryśnej pani doktor bardziej interesujący?

W serialu pojawiła się też nowa postać – matka Darii Bursztyn (Barbara Bursztynowicz). Na pierwszy rzut oka kobieta z klasą, elegancka, uprzejma, o nienagannych manierach. Skrywa jednak mroczny i wstydliwy sekret, który może zrujnować życie jej i jej córki... Czy Darii uda się temu zapobiec?

Odpowiedź na wszystkie te pytania można poznać w drugim sezonie "Szpitala św. Anny".

Kto gra w serialu?

W serialu niezmiennie pierwsze skrzypce grają Jolanta Fraszyńska, Joanna Liszowska, Julia Kamińska, Ada Szczepaniak oraz Klaudia Koścista.

W pozostałych rolach występują Dorota Segda oraz Marta Wierzbicka, a także od drugiego sezonu – Piotr Stramowski i Barbara Bursztynowicz.

Producentkami są Anna Plutecka-Mesjasz oraz Marta Fujak.

O czym jest serial?

Zyta (Jolanta Fraszyńska), Kasia (Joanna Liszowska), Zosia (Julia Kamińska), Kaja (Ada Szczepaniak) oraz Marta (Klaudia Koścista) to silne, odważne i bezkompromisowe kobiety. Mimo różnic, łączy je głęboka, prawdziwa przyjaźń, dzięki której mogą na siebie liczyć w każdej sytuacji.

Codziennie ratują ludzkie życie, stawiają trudne diagnozy, podejmują decyzje, od których zależy los pacjentów. Pracują w ekstremalnych warunkach. A później zrzucają lekarski fartuch i wracają do swojej codzienności oraz problemów. Stają się na powrót kobietami – matkami, żonami, córkami, siostrami.

Pięć kobiet – pięć lekarek z misją, jeden szpital i setki pacjentów oraz ich historie. Każdy odcinek serialu to też ciekawe przypadki medyczne, często skomplikowane i zaskakujące. "Przyjrzymy się emocjonującej i trudnej pracy na SOR-ze, podnoszącej adrenalinę jeździe w karetce czy dyżurze na kardiologii, gdzie każdego dnia odbywa się walka o bicie ludzkich serc. Bohaterki raz wygrywają tę batalię, innym razem muszą się pogodzić z porażką. Ale tylko dzięki przyjaźni są w stanie otrząsnąć się z nadmiaru emocji i wrócić do swojego życia" – zapowiadał producent, TVN Warner Bros. Discovery.