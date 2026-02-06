Premierowy odcinek serialu "Zbrodnie Saint-Pierre" będzie można obejrzeć na antenie BBC First dziś, w piątek, 6 lutego o godz. 21:00. Kolejne odcinki będą ukazywać się tam co tydzień, o tej samej porze. Powtórki będą emitowane w niedziele o godz. 14:55.

O czym jest serial?

Funkcjonariusz Królewskiej Policji Nowej Fundlandii Donny Fitzpatrick (w tej roli Allan Hawco) zostaje przeniesiony na posterunek na francuskim archipelagu Saint-Pierre i Miquelon u wybrzeży Kanady. Podczas pracy w poprzedniej placówce, ku niezadowoleniu przełożonych, wpadł na trop niecnych działań lokalnego polityka. Przybycie dociekliwego Fitza zakłóca życie zastępczyni komendanta Geneviève "Arch" Archambault (Josephine Jobert, "Śmierć pod palmami"), paryżanki, która przeprowadziła się do Saint-Pierre z nieznanych powodów.

Zbrodnie za idylliczną fasadą

"Zbrodnie Saint-Pierre" to połączenie fascynujących zagadek kryminalnych, wartkiej akcji i malowniczych kadrów. Choć wyspy sprawiają wrażenie spokojnych, za idylliczną fasadą kryje się wiele zagadek. Czy detektywowi Donny'emu uda się odkryć ich prawdziwe oblicze?

Serial podbił serca kanadyjskich widzów i doczekał się drugiego sezonu, który niedawno zaczęto emitować w Kanadzie. Tymczasem Polacy po roku od światowej premiery dostają wreszcie sezon pierwszy.

Zabójczo dobre seriale

Serial "Zbrodnie Saint-Pierre" będzie prezentowany w ramach "Zabójczo dobrych seriali" – codziennego, kryminalnego pasma BBC First emitowanego codziennie o godz. 21:00. W lutym w ramach pasma emitowane będą seriale takie jak "Powrót do raju 2", "Tajemnice Brokenwood", "Death Valley", "Shakespeare i Hathaway: prywatni detektywi" oraz "Morderstwa w Midsomer".