Dobre aktorstwo to umiejętność całkowitego zanurzenia się w granej postaci – niezależnie od tego, czy jest ona dobrodusznym bohaterem, czy bezwzględnym antagonistą. Robert De Niro od lat udowadnia, że taka transformacja jest jego znakiem rozpoznawczym. Aktor jest dwukrotnym laureatem Oscara i był dziewięciokrotnie nominowany do tej prestiżowej nagrody.

Nieoczywiste filmy z Robertem De Niro

Choć Robert De Niro kojarzony jest przede wszystkim z takimi produkcjami jak "Ojciec chrzestny", "Taksówkarz" czy "Chłopcy z ferajny", jego talent warto odkrywać także w mniej oczywistym repertuarze.

Reklama

Okazję do tego stwarza właśnie cykl "Piątki z Robertem De Niro" na antenie Kino TV, w ramach którego widzowie zobaczą filmy: "Przebudzenia" (1990), "Fan" (1996), "Porachunki" (2013) oraz "Feralna noc" (2014). "To propozycja dla tych, którzy chcą spojrzeć na dorobek aktora z nieco innej perspektywy" – zauważa stacja.

Filmy w ramach cyklu "Piątki z Robertem De Niro"

Reklama

Filmowy cykl rozpocznie się od tytułu "Feralna noc", w którym De Niro nie tylko wcielił się w rolę szefa mafii Darny'ego, ale pełnił też rolę producenta. Takie połączenie dwóch funkcji zaowocowało bezkompromisową rolą czarnego charakteru. Chociaż nie była to rola pierwszoplanowa – stał się flagową postacią, nadającą filmowi mrocznego i wręcz surrealistycznego klimatu.

Kolejny tytuł to "Przebudzenia" – jedna z najbardziej wymagających ról w dorobku aktora. De Niro wcielił się w postać Leonarda Lowe'a, pacjenta cierpiącego na chorobę neurologiczną, która wywołuje stany katatonii. Aktor długo przygotowywał się do roli, spędzając czas w szpitalu neurologicznym. Krąży pogłoska, że kreacja ta do dziś jest omawiana na studiach aktorskich. W filmie partneruje mu Robin Williams w roli neurologa, który próbuje "przebudzić" swoich pacjentów.

Kolejną propozycją cyklu jest historia psychopatycznego kibica w filmie "Fan", który powstał na podstawie książki Petera Abramsa pod tym samym tytułem. Robert De Niro rzekomo bardzo interesował się tematem psychologicznej obsesji, co dobrze widać na ekranie. Pomogło mu to skutecznie wcielić się w rolę fanatycznego kibica baseballu.

Cykl zakończy komedia gangsterska "Porachunki" w reżyserii Luca Bessona. Widzowie zobaczą tutaj mistrza aktorstwa w lżejszym wydaniu – aktor wciela się bowiem w głowę rodziny i byłego mafiosa, objętego programem ochrony świadków. I mimo tego, że ponownie widzowie oglądają De Niro w roli gangstera, to jest to wyjątkowa kreacja w jego portfolio. Wydaje się, że to właśnie "Porachunki" stały się pomostem pomiędzy kinem gangsterskim spod znaku Scorsesego, z których De Niro był dotychczas znany, a lżejszymi produkcjami w jego filmografii.

Harmonogram emisji filmów Kino TV