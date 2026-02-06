Nowy "Uciekinier" wszedł na ekrany polskich kin 14 listopada, a już dwa i pół miesiąca później, dziś, 6 lutego, pojawił się w ofercie serwisu Polsat Box Go, gdzie można go wypożyczyć za 15 zł.

Niespodziewana porażka kasowa

Film był szykowany na duży przebój, niestety niespodziewanie poległ w kinach. Przy budżecie rzędu 110 milionów dolarów zarobił na całym świecie jedynie 68 milionów. Producenci liczą, że przynajmniej część strat odbiją sobie na rynku VOD.

Reklama

Nowa ekranizacja lepsza niż oryginał?

Mimo klęski kasowej film podbił serca widzów i krytyków. Jak pisał Łukasz Adamski z Interii, przyznając filmowi wysoką ocenę 8/10: "Nowa ekranizacja dystopijnej powieści Stephena Kinga bije na głowę oryginał i jest przerażająco bliska naszym czasom".

Portal Stephenking.pl zwracał uwagę na energię i tempo filmu: "Ponad dwie godziny świetnej rozrywki, bez chwili wytchnienia, akcja cały czas prze do przodu, jest i napięcie, i nieco humoru, i mnóstwo rozrywki. Wciąga niesamowicie".

Reklama

Nie brakowało też pochwał dla głównego aktora – Glena Powella. Adam Siennica z portalu NaEkranie.pl określał go krótko: "Świetny Glen Powell", a tiktoker Jacek Goleniak (@kulturalnyupdate) dodawał: "Cieszę się, że film jest zupełnie inny niż poprzednia adaptacja. Dla Glena będę oglądał więcej".

Co ciekawe, Glen Powell przygotowując się do roli, korzystał z rad samego Toma Cruise'a. Aktor zdradził, że Cruise spędził z nim ponad dwie godziny na rozmowie o bezpieczeństwie podczas scen akcji, a nawet dał mu kilka wskazówek, jak... dobrze biegać przed kamerą. Cruise nie tylko doradzał, ale i po premierze pochwalił ekipę.

"Śmiałem się, siedziałem jak na szpilkach i zjadłem stanowczo za dużo popcornu" – napisał hollywoodzki megagwiazdor na Instagramie.

"Szklana pułapka" naszych czasów

Film wzbudził ogromne emocje podczas tegorocznego Comic-Conu w Nowym Jorku, gdzie miał światową premierę.

Największą sensację wzbudził jednak sam Stephen King, który oznajmił: Widziałem film i jest fantastyczny. To "Szklana pułapka" naszych czasów. Emocjonująca przejażdżka.

Glen Powell nowym "Uciekinierem"

Od kwietnia 2024 roku było wiadomo, że w bohatera nowego "Uciekiniera" wcieli się 35-letni Glen Powell, który wcześniej wystąpił m.in. u boku Sydney Sweeney w komedii romantycznej "Tylko nie ty", która zarobiła na całym świecie ponad 220 milionów dolarów.

Gwiazdor znany również z "Top Gun: Maverick" jest obecnie na fali – w maju 2024 roku widzieliśmy go w nowej komedii "Hit Man", zaś w lipcu 2024 mogliśmy go oglądać w filmie katastroficznym "Twisters" stanowiącym sequel wielkiego hitu z lat 90. Co ciekawe, wszystkie nowe filmy z Powellem okazywały się kasowymi przebojami i zbierały dobre recenzje. Nie dziwiła zatem decyzja producentów, by to właśnie on zastąpił Arnolda Schwarzeneggera. Jak się jednak okazało – tym razem magia aktora nie zadziałała...

"Uciekinier" ze Schwarzeneggerem

Nowa wersja "Uciekiniera" reżyserii Edgara Wrighta ("Baby Driver") jest znacznie wierniejszą ekranizacją prozy Kinga, wydanej w 1979 pod pseudonimem Richard Bachman, niż film z Arnoldem Schwarzeneggerem luźno bazujący na literackim pierwowzorze.

Widowisko science fiction z 1987 roku, w przeciwieństwie do wielu przebojów popularnego "Arniego" z tamtego okresu, w kinach poniosło klęskę, zarabiając jedynie 37 mln dolarów przy blisko 30-milionowym budżecie i dodatkowych kosztach promocji. Jednak "Uciekinier" odbił sobie porażkę na rynku VHS, gdzie okazał się przebojem wypożyczalni wideo.

Fabuła nowej wersji "Uciekiniera"

W niedalekiej przyszłości "Uciekinier" staje się najchętniej oglądanym programem w telewizji – to śmiertelnie niebezpieczny konkurs, w którym uczestnicy muszą przeżyć 30 dni, będąc ściganymi przez zawodowych zabójców. Każdy ich ruch jest transmitowany za pomocą kamer żądnej krwi publiczności, a każdy kolejny dzień, który przetrwają, podnosi wartość wygranej. Pochodzący z ubogiej klasy robotniczej Ben Richards (Glen Powell), którego nie stać na leczenie chorej córki, zachęcony przez przekonującego, ale równocześnie bezwzględnego producenta programu (Josh Brolin), postanawia wziąć udział w zabójczym show. Buntownicza natura, instynkt i determinacja nowego zawodnika sprawiają, że staje się on niespodziewanie ulubieńcem fanów – i jednocześnie zagrożeniem dla całego programu. Ben musi przechytrzyć nie tylko Łowców, ale także cały naród uzależniony od oczekiwania na jego śmierć.

Kto występuje w filmie z 2025 roku?

W obsadzie znaleźli się Glen Powell ("Twisters", "Top Gun: Maverick", "Tylko nie ty"), Josh Brolin ("Diuna: Część druga", "Avengers: Koniec Gry", "Deadpool 2"), Lee Pace ("Fundacja", "Kapitan Marvel"), Michael Cera ("Fenicki układ", "Barbie", "Supersamiec"), William H. Macy ("Shameless: Niepokorni", "Królestwo Planety Małp"). W zeszłym roku plotkowano, że główną rolę kobiecą będzie grać partnerka Powella z hitowej komedii romantycznej "Tylko nie ty", Sydney Sweeney, jednak ostatecznie angaż dostała Jayme Lawson ("Grzesznicy", "Batman").

Kto stoi za filmem z 2025 roku?

Za kamerą filmu stanął Edgar Wright ("Ostatniej nocy w Soho", "Baby Driver", "Scott Pilgrim kontra świat", "Hot Fuzz: Ostre psy", "Wysyp żywych trupów"), który napisał scenariusz adaptowany wespół z Michaelem Bacallem ("22 Jump Street", "Projekt X", "Scott Pilgrim kontra świat").

O czym jest książka Stephena Kinga?

Akcja profetycznej powieści rozgrywa się w 2025 roku w USA. Brutalne teleturnieje i reality shows są najpopularniejszą rozrywką dla mas. I najszybszą drogą do zdobycia pieniędzy. Pod warunkiem, że jest się zdesperowanym. Ben Richard, którego nie stać na leczenie córeczki, jest wystarczająco zmotywowany, by powalczyć o miliard dolarów. Życie dziewczynki zależy od tego, czy jej ojciec wytrwa 30 dni w grze zwanej "Uciekinier", ścigany przez kamerę, profesjonalnych zabójców i cały kraj. Tylko że tej gry jeszcze nikt nie wygrał...