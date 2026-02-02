Serial "Strażnik Teksasu" można będzie oglądać od poniedziałku do piątku na antenie Zoom TV, począwszy od dziś, 2 lutego o godz. 19:00.

Prawdziwa ikona telewizji

Chuck Norris wraca na ekrany, zabierając widzów do świata, w którym sprawiedliwość nosi kowbojskie buty, a dobro zawsze pokonuje zło. To idealna okazja, by przypomnieć sobie, dlaczego Cordell Walker, w którego wcielił się Norris, stał się prawdziwą ikoną telewizji.

O czym jest "Strażnik Teksasu"?

Serial "Strażnik Teksasu" opowiada o losach jednego z członków elitarnej formacji Texas Rangers. Cordell Walker toczy ciągłą walkę, zwalczając miejscową przestępczość. Jest odważny, często dokonuje wręcz niemożliwego, a na domiar wszystkiego zawsze staje w obronie pokrzywdzonych.

U boku Walkera stoją inni strażnicy, a przede wszystkim Jimmy Trivette (Clarence Gilyard Jr.). Wsparcia udziela im również prokurator Alex Cahill Walker (Sheree J. Wilson) oraz C.D. Parker (Noble Willingham) – emerytowany policjant, który obecnie prowadzi bar.

Człowiek, który umie wszystko

Popularny aktor nie tylko wcielił się w tytułowego Strażnika Teksasu, ale także znacząco wpłynął na charakter całej produkcji, śpiewając utwór "The Eyes of the Ranger" – piosenkę z czołówki serialu. To połączenie roli Cordella Walkera i charakterystycznego głosu sprawiło, że postać na długo zapadła w pamięć widzów.

"Strażnik Teksasu" powstawał w latach 90., a dokładnie od 1993 do 2001 roku – w tym czasie powstały 203 odcinki, jednak prawdziwy globalny rozgłos zyskał w połowie lat 2000, kiedy internet zalały memy i żarty o Chucku Norrisie, czyli człowieku, który potrafi wszystko, od zawiązania sandałów po wciśnięcie Alt + Ctrl + Delete jednym palcem.