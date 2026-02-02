Serial "Stadnina w Piber" będzie można oglądać od dziś, 2 lutego, od poniedziałku do piątku o godz. 21:50 na antenie Romance TV.

O czym jest serial?

Główną bohaterką serialu jest odnosząca zawodowe sukcesy konsultantka biznesowa dr Katharina Lenz, która po nagłej śmierci ojca wraca w rodzinne strony i przejmuje słynną na całym świecie stadninę "Pferdehof Piber". Gdy bohaterka przybywa na miejsce, stara się jak najszybciej uporać z nowymi wyzwaniami. Nie jest to jednak łatwe, ponieważ dotychczas rodzinne przedsiębiorstwo było zdominowane przez mężczyzn.

Kto występuje w serialu?

W dr Katharinę Lenz wciela się Eva Herzig ("Komisarz Rex"), a partnerują jej Thomas Unger ("Sprawa dla dwóch"), Christoph von Friedl ("Miejsce zbrodni") oraz Juergen Maurer ("Wiedeńska krew").

Kto stoi za serialem?

Scenarzystami serialu są Martin Ambrosch ("Miejsce zbrodni", "Mroczna dolina", "Maksymilian i Maria. Między władzą a miłością") i Agnes Pluch ("Miejsce zbrodni", "Ostatni ślad", "Morderca z kamerą").

Za kamerą stanęli Walter Bannert ("Spadkobiercy"), Holger Barthel ("Miejsce zbrodni") i Gloria Behrens ("Hotel marzeń").