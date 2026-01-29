Nowy serial FX "The Beauty" zadebiutował na platformie Disney+ 22 stycznia 2026 roku z trzema odcinkami, dziś, 29 stycznia, pojawił się odcinek czwarty, a kolejne będą trafiać do serwisu co tydzień w czwartki.

Kto stoi za serialem?

Scenariusz serialu powstał we współpracy Ryana Murphy'ego oraz Matthew Hodgsona, a jego podstawą była seria komiksowa autorstwa Hauna i Jasona A. Hurleya, który pełnił rolę konsultanta podczas produkcji. Za produkcję wykonawczą odpowiadają Ryan Murphy, Matthew Hodgson, Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Michael Uppendahl, Alexis Martin Woodall, Eric Gitter, Peter Schwerin oraz Jeremy Haun.

Kto występuje w serialu?

W rolach głównych występują Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope, Ashton Kutcher oraz Rebecca Hall. Na ekranie gościnnie pojawiają się Amelia Gray Hamlin, Ari Graynor, Bella Hadid, Ben Platt, Billy Eichner, Isabella Rossellini, Jessica Alexander, Julie Halston, Lux Pascal, Meghan Trainor, Nicola Peltz Beckham, Peter Gallagher i Vincent D’Onofrio.

O czym jest serial?

Świat wielkiej mody pogrąża się w mroku, gdy międzynarodowe supermodelki zaczynają ginąć w makabrycznych okolicznościach. Agenci FBI Cooper Madsen (Evan Peters) i Jordan Bennett (Rebecca Hall) zostają wysłani do Paryża, aby odkryć co stoi za tajemniczą śmiercią modelek. Podczas zgłębiania sprawy natrafiają na przenoszony drogą płciową wirus, który przemienia zwykłych ludzi w uosobienie fizycznej perfekcji. Jednak piękno, które ze sobą niesie, ma równie poważne konsekwencje.

Agenci przemierzają Paryż, Wenecję, Rzym i Nowy Jork, aby powstrzymać czyhające zagrożenie. Trop prowadzi agentów prosto do technologicznego bilionera (Ashton Kutcher), który stworzył tajemniczy lek o nazwie "The Beauty". Biznesmen zrobi wszystko, by chronić swoje imperium i nie dopuścić do jego upadku.

Hit numer jeden

"The Beauty" błyskawicznie został numerem jeden platformy Disney+ w Polsce. To kolejny hit serialowy Ryana Murphy'ego dostępny w tym serwisie, po dramacie sądowym "Wszystko dozwolone". Jednak tamta produkcja została zmiażdżona przez krytykę, tymczasem "The Beauty" zebrał jak dotąd 75 proc. pozytywnych recenzji na portalu Rotten Tomatoes.