Drugi odcinek serialu "Rycerz Siedmiu Królestw" zadebiutował dziś, w poniedziałek, 26 stycznia 2026 roku w serwisie HBO Max, natomiast na kanale HBO pojawi się o godzinie 21:00. Produkcja składa się z sześciu odcinków, które będą pokazywane na platformie i w telewizji co tydzień, aż do 23 lutego.

Premiera kinowa

Przed tygodniem, w poniedziałek, 19 stycznia o godzinie 20:00 we wszystkich kinach sieci Helios można było zobaczyć premierowy odcinek nowej produkcji z uniwersum "Gry o tron". Uczestnictwo w seansach było bezpłatne.

Sieć kin Helios jako jedyna zaprezentowała pierwszy odcinek "Rycerza Siedmiu Królestw" na wielkim ekranie – w tym samym dniu, co polska premiera online.

Aby otrzymać dwa bezpłatne zaproszenia na pokaz, wystarczyło zarejestrować się na stronie www.rycerzsiedmiukrolestw.helios.pl do piątku, 16 stycznia do godziny 11:59, a następnie odebrać bilety w kasie wybranego kina Helios od 17 stycznia od godziny 10:00. Liczba miejsc była ograniczona – decydowała kolejność odbioru zaproszeń.

Drugi sezon pewny

Serial "Rycerz Siedmiu Królestw" został przedłużony o drugi sezon jeszcze przed premierą pierwszego sezonu. Wiadomo już, że drugi sezon produkcji zadebiutuje w 2027 roku.

Myślę, że w styczniu widzowie będą zachwyceni inspirującą opowieścią o Duncanie i Jaju, którą George R. R. Martin i Ira Parker tak pięknie uchwycili – skomentowała Francesca Orsi, wiceprezeska HBO ds. programowych, szefowa działu seriali dramatycznych i filmów HBO.

O czym jest serial?

Sto lat przed wydarzeniami z "Gry o tron" dwóch nietypowych bohaterów wędruje po Westeros... Młody, naiwny, ale odważny rycerz, ser Duncan Wysoki (Peter Claffey) i jego młody giermek, Jajo (Dexter Sol Ansell). Akcja serialu rozgrywa się w czasach, gdy ród Targaryenów wciąż zasiada na Żelaznym Tronie, a pamięć o ostatnim smoku jest wciąż żywa. Dwójkę niezwykłych przyjaciół czekają niebezpieczne wyzwania. Na ich drodze pojawią się także zaskakujący i często potężni wrogowie.

Kto występuje w serialu?

W obsadzie znaleźli się wspomniani Peter Claffey jako Ser Duncan Wysoki i Dexter Sol Ansell jako Jajo, a także Daniel Ings jako Ser Lyonel Baratheon, Bertie Carvel w roli Baelora Targaryena, Danny Webb jako Ser Arlan of Pennytree, Sam Spruell jako Maekar Targaryen, Shaun Thomas jako Raymun Fossoway, Finn Bennett jako Aerion Targaryen, Edward Ashley jako Ser Steffon Fossoway, Tanzyn Crawford jako Tanselle, Henry Ashton jako Daeron Targaryen, Youssef Kerkour jako Steely Pate, Tom Vaughan-Lawlor jako Plummer oraz Daniel Monks jako Ser Manfred Dondarrion.

Kto stoi za serialem?

Współtwórcą i producentem wykonawczym serialu jest George R. R. Martin. Ira Parker jest współtwórcą, showrunnerem i producentem wykonawczym serii. Pozostali producenci wykonawczy to Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal oraz Vince Gerardis. Za reżyserię odpowiadają z kolei Owen Harris oraz Sarah Adina Smith.

Wierna adaptacja

Zachwyceni samym teaserem fani wierzyli, że serial dorówna, o ile nie okaże się lepszy niż kultowa już "Gra o tron". "Wspaniale się zapowiada! Już widzę po samych dialogach, że będzie to miało naprawdę dużo wspólnego z oryginałem. No i Jajo przeuroczy... dokładnie taki jak w książce. Nie mogę się doczekać!"; "Zapowiada się w końcu na wierną adaptację wysokiej jakości"; "Coś tu nie gra, za duże podobieństwo do książki. To pułapka"; "Ale będzie genialny serial!" – to tylko niektóre z wielu entuzjastycznych komentarzy polskich fanów pod pierwszym zwiastunem w serwisie YouTube.

Krytycy potwierdzają wysoki poziom serialu – aż 95 proc. recenzji na portalu Rotten Tomatoes jest pozytywnych. Co więcej, nie ma obecnie popularniejszego serialu w Polsce i na świecie – nie tylko na platformie Max, ale w całym globalnym streamingu.