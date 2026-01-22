Nominacje do 98. Oscarów ogłoszono w czwartek na kanale Amerykańskiej Akademii Filmowej na YouTube. Nazwiska nominowanych odczytali aktorzy Danielle Brooks i Lewis Pullman.

Najlepszy film – nominacje

Szansę na statuetkę w kategorii najlepszy film otrzymały: "Bugonia" Yorgosa Lanthimosa, "F1: Film" Josepha Kosinskiego, "Frankenstein" Guillermo del Toro, "Hamnet" Chloe Zhao, "Wielki Marty" Josha Safdiego, "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona, "Tajny agent" Klebera Mendoncy Filho, "Wartość sentymentalna" Joachima Triera, "Grzesznicy" Ryana Cooglera oraz "Sny o pociągach" Clinta Bentleya.

Reklama

"Grzesznicy" otrzymali w sumie aż 16 nominacji, czego nie dokonał jeszcze nigdy żaden film. Szczegółową lista nominacji pojawi się na Dziennik.pl wkrótce.

Najlepsza reżyseria – nominacje

Reklama

Nominacje za najlepszą reżyserię trafiły do Zhao, Safdiego, Andersona, Triera i Cooglera.

Kiedy gala Oscarów 2026?

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 15 marca w Dolby Theatre w Hollywood. Uroczystość będzie transmitowana w ponad 200 krajach.