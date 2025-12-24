Oba filmy zostaną wyemitowane na antenie FX – "Szklana pułapka" pojawi się na kanale dziś, w wigilijną środę, 24 grudnia o godz. 21:00, natomiast "Szklana pułapka 2" – w czwartek, czyli pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, 25 grudnia o godz. 22:00.

Arcydzieło kina akcji

"Szklana pułapka" ("Die Hard") z 1988 roku to znacznie więcej niż klasyczny film sensacyjny. Produkcja powstała na podstawie powieści "Nothing Lasts Forever" autorstwa Rodericka Thorpa i szybko stała się punktem odniesienia dla dziesiątek kolejnych filmów akcji.

Historia samotnego policjanta mierzącego się z grupą terrorystów, osadzona w zamkniętej przestrzeni, zdefiniowała nowy model kina sensacyjnego. Do roli Johna McClane'a – twardziela z błyskotliwym językiem i miękkim sercem – idealnie pasował Bruce Willis, dla którego kreacja ta okazała się przełomem i uczyniła go ikoną Hollywood.

Nietypowy film świąteczny

Choć seria nie była planowana jako kino bożonarodzeniowe, pierwsza część zawiera zaskakująco wiele elementów typowych dla świątecznego filmu.

Akcja rozgrywa się w czasie firmowej imprezy świątecznej w wieżowcu Nakatomi Plaza. Przyjazd Johna McClane'a do Los Angeles uruchamia ciąg wydarzeń prowadzących do konfrontacji z grupą bezwzględnych przestępców dowodzonych przez charyzmatycznego Hansa Grubera (Alan Rickman).

Świąteczna scenografia i muzyka – w tym przewrotne aranżacje takich utworów, jak "Jingle Bells" czy "Let It Snow!" – kontrastują z narastającym napięciem. Motywy bożonarodzeniowe pozostają tłem dla precyzyjnie skonstruowanego kina akcji, które uczyniło "Szklaną pułapkę" jednym z najbardziej kultowych filmów sensacyjnych w historii.

Dwie najlepsze części

"Szklana pułapka" doczekała się w sumie pięciu części, ale to dwie pierwsze uważane są za najbardziej kultowe, wręcz ikoniczne dla gatunku.

Pierwsza odsłona serii, nominowana do czterech Oscarów, opowiada historię nowojorskiego policjanta Johna McClane'a, który przybywa do Los Angeles na świąteczne przyjęcie w wieżowcu Nakatomi Plaza. Gdy budynek zostaje opanowany przez terrorystów dowodzonych przez charyzmatycznego Hansa Grubera (Alan Rickman), McClane podejmuje samotną walkę o ocalenie zakładników, w tym swojej żony Holly (Bonnie Bedelia). Za kamerą hitu stanął John McTiernan.

"Szklana pułapka 2" z roku 1990, tym razem w reżyserii Renny'ego Harlina, zdaniem wielu fanów i krytyków wcale nie ustępuje części pierwszej.

W drugiej części serii John McClane ponownie staje w obliczu zagrożenia – tym razem na lotnisku w Waszyngtonie. Oczekując na przylot żony, odkrywa spisek terrorystów, którzy przejmują kontrolę nad systemem nawigacyjnym lotniska, narażając życie setek pasażerów. W zamian za przywrócenie bezpieczeństwa żądają uwolnienia narkotykowego bossa Ramona Esperanzy. W obsadzie, obok Bruce'a Willisa i Bonnie Bedelii, znaleźli się m.in. William Sadler i Franco Nero.