Komedia "Żywy czy martwy: Film z serii Na noże" pojawiła się 12 grudnia 2025 roku na platformie Netflix.

Hit numer jeden

Od premiery, zatem już półtora tygodnia, kryminał pozostaje numerem jeden Netflixa w Polsce i na świecie, okupując szczyt listy najchętniej oglądanych filmów w 63 krajach.

Czy będzie 4. część?

Wielki sukces filmu – nie tylko frekwencyjny, ale także artystyczny, bowiem krytycy rozpływają się w zachwytach – sprawił, że zapadła klamka w kwestii kontynuacji. Reżyser i scenarzysta Rian Johnson wyjawił, że już rozpoczął pracę nad częścią czwartą.

O czym jest 3. część?

Daniel Craig ("Nie czas umierać") ponownie wciela się w rolę genialnego detektywa Benoita Blanca w trzeciej odsłonie docenionej serii. "Tym razem stawia czoła swojej dotychczas najniebezpieczniejszej sprawie. I jak zwykle robi to z sobie właściwym wdziękiem" – zapowiada Netflix.

Kto występuje w 3. części?

Filmy z serii "Na noże" przyzwyczaiły nas do niebywale wręcz gwiazdorskiej obsady – i tak jest też tym razem. Poza Craigiem na planie stawili się m.in. Glenn Close ("Fatalne zauroczenie"), Andrew Scott ("Dobrzy nieznajomi"), Cailee Spaeny ("Obcy: Romulus"), Josh Brolin ("To nie jest kraj dla starych ludzi"), Mila Kunis ("Czarny łabędź"), Jeremy Renner ("Avengers"), Josh O'Connor ("Challengers"), Kerry Washington ("Skandal"), Daryl McCormack ("Powodzenia, Leo Grande") i Thomas Haden Church ("Bezdroża"). Za kamerą tradycyjnie stanął Rian Johnson ("Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi"), który posiłkował się własnym scenariuszem.

Fenomen serii "Na noże"

Pierwsza komedia kryminalna "Na noże" dość niespodziewanie podbiła kina na całym świecie, zarabiając ponad 312 milionów dolarów i zyskując wielką przychylność krytyków (aż 97 proc. pozytywnych recenzji w serwisie RottenTomatoes). Sequelowi zatytułowanemu "Glass Onion: Film z serii Na noże" na drodze stanęła pandemia. Dlatego też film miał bardzo ograniczoną dystrybucję kinową i zarobił jedynie nieco ponad 13 milionów dolarów. Z pomocą przyszedł jednak Netflix, gdzie komedia okazała się niekwestionowanym przebojem – przy wciąż doskonałych recenzjach (91 proc.).

O czym była część 1.?

W filmie słynny autor powieści kryminalnych Harlan Trombley (Christopher Plummer) zostaje znaleziony martwy w swej posiadłości dzień po 85-tych urodzinach. Śledztwo prowadzi równie elegancki, co dociekliwy detektyw Benoit Blanc (Daniel Craig). Dzień przed fatalnym zejściem Trombleya w jego posiadłości odbyła się huczna uroczystość z udziałem jego dość szczególnej rodziny.

Detektyw Blanc podejrzewa wszystkich, łącznie z najbardziej oddaną służącą denata. Z determinacją i wprawą przedziera się przez sieć rodzinnych zależności, zawiści, wzajemnych oskarżeń i finansowych oczekiwań. Motyw ma tu każdy, jak to w rodzinie. Okazji podczas urodzin seniora rodu również nie brakowało nikomu, ale sprawca może być tylko jeden. Zamknięci w luksusowej posiadłości, poddani nieszablonowym metodom śledczym Blanca, "bliscy" Trombleya zmuszeni są do podjęcia morderczej gry, której wynik do ostatniej chwili pozostanie zagadką.

O czym była część 2.?

W filmie "Glass Onion" Benoit Blanc powraca, aby rozwikłać kolejną sprawę kryminalną. Nieustraszony detektyw trafia do luksusowej rezydencji na pewnej greckiej wyspie, ale to, jak i dlaczego się tam znalazł, jest jedną z wielu zagadek. Blanc wkrótce poznaje bardzo różnorodną grupę znajomych, którzy zebrali się, jak co roku, na zaproszenie miliardera Milesa Brona. Na liście gości znaleźli się dawny partner biznesowy Milesa, Andi Brand, obecna gubernatorka stanu Connecticut, Claire Debella, odnoszący sukcesy naukowiec Lionel Toussaint, projektantka mody i była modelka, Birdie Jay, oraz jej niezawodna asystentka Peg, a także influencer Duke Cody i jego dziewczyna Whiskey.