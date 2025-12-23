Serial "Montmartre" zadebiutował dwoma odcinkami 2 grudnia, a dziś, we wtorek, 23 grudnia o godz. 21:00 na kanale Epic Drama pojawią się odcinki siódmy i ósmy, czyli dwa ostatnie z ośmiu odcinków.

O czym jest serial?

Paryż, 1899 rok: Céleste, tancerka kankana w kabarecie na Montmartre, próbuje odnaleźć swoje rodzeństwo, z którym została rozdzielona jako dziecko, gdy na ich oczach zamordowano ich ojca. Poszukiwania są kosztowne, dlatego Céleste decyduje się występować nago, stając się pierwszą striptizerką w Paryżu. Arsène, młody inżynier z zamożnej dzielnicy, przygotowuje się do przejęcia fabryki swojego ojca; nie może się jednak zmusić do zawarcia małżeństwa z rozsądku, ponieważ – o czym nikt nie wie – pociągają go mężczyźni. Rose, młoda praczka z przedmieść, przygotowuje się do założenia rodziny, ale jej marzenia legną w gruzach: ukochany zabiera ją do domu publicznego, gdzie zostaje uwięziona. Żadne z trojga bohaterów nie wie jeszcze, że to dopiero początek i że ich losy splotą się pod niebem Montmartre'u.

Kto występuje w serialu?

Rolę Céleste gra Alice Dufour ("Wszystko zostaje w rodzinie 1/2", "Alibi.com", "Agatha Christie: Kryminalne zagadki"), w Arsène'a wciela się Victor Meutelet ("Monsieur Aznavour", "Emily w Paryżu", "Pragnę tylko ciebie"), który ostatnio wystąpił w polskiej superprodukcji Michała Kwiecińskiego "Chopin, Chopin!" jako Franciszek Liszt, zaś rolę Rose odgrywa Claire Romain ("W mroku słońca", "Cat's Eyes", "Agatha Christie: Kryminalne zagadki").

Kto stoi za serialem?

Scenariusz napisała Brigitte Bémol ("Miłość i turbulencje"), a wszystkie odcinki wyreżyserował Louis Choquette ("Wersal. Prawo krwi").