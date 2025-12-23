Wszystkie nowe kanały FAST można oglądać na platformie TVP VOD pod adresem vod.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP VOD na urządzeniach z systemami iOS i Android oraz na wszystkich wspieranych telewizorach Smart TV.

Kanał "Kryminały"

Dla fanów zagadek, śledztw i kultowych polskich produkcji powstał kanał FAST "Kryminały". Poranki wypełni "Poranek w Sandomierzu" z klasycznymi odcinkami "Ojca Mateusza", a przedpołudniowy blok "Detektyw na czterech łapach" przypomni początki "Komisarza Alexa".

W module "Kronika śledcza" widzowie znajdą pasma magazynów kryminalnych, jak "997", zaś w bloku "Stać, milicja!" – kultowe klasyki milicyjne, w tym "07 zgłoś się", "Kapitan Sowa na tropie" czy "Przygody psa Cywila".

Z kolei w rozbudowanym paśmie popołudniowo-wieczornym "Kryminalne zagadki" – zarówno najnowsze seriale sensacyjne, jak i produkcje, które zapisały się w historii polskiego kryminału, takie jak m.in. "Ekstradycja", "Pitbull", "Glina", "Erynie", "Profilerka" czy "Paradoks". Weekend będzie dodatkowo wzbogacony o blok "Klasyka zbrodni" oraz wieczorne pasmo filmowe.

Kanał "Barwy szczęścia"

Ucieszą się jednak nie tylko miłośnicy kryminałów. "Barwy szczęścia" i "Klan" to kolejne hitowe seriale Telewizji Polskiej, które mają spersonalizowane kanały typu FAST – dziś, 8 grudnia 2025 roku, pojawiły się one na stronie głównej serwisu TVP VOD. Uruchamiając całodobowe ramówki swoich największych hitów serialowych, Telewizja Polska wychodzi naprzeciw oczekiwaniom widzów i odpowiada na zmieniający się sposób konsumpcji treści wideo. "Barwy szczęścia" ogląda linearnie średnio ponad 1,5 miliona widzów, a "Klan" – ponad 1 milion.

Oferta w całości poświęcona losom mieszkańców osiedla Pod Sosnami będzie wypełniona wielogodzinnymi pasmami tematycznymi. W porannym bloku "Barwy Zacisznej" dominuje lekka, obyczajowa odsłona serialu, a w południowym paśmie "Barwy miłości" będą emitowane odcinki skupione na uczuciowych perypetiach bohaterów. Dzięki emitowanemu dwa razy dziennie blokowi "Tak to się zaczęło" widzowie cofną się do pierwszych epizodów produkcji – pierwszych 781 odcinków serialu właśnie ma swoją premierę online! Wieczorami w module "Barwy sprzed dekady" zostaną przypomniane najbardziej kultowe odcinki z lat największej popularności serialu, natomiast nocą powrócą losowe epizody w paśmie "Noc na osiedlu Pod Sosnami".

Weekendowa ramówka to lżejsze odsłony, nostalgiczne podróże oraz specjalne pasma poświęcone młodocianym wersjom dzisiejszych gwiazd.

Kanał "Klan"

Stacja przeznaczona dla fanów najdłużej emitowanej polskiej telenoweli zaprezentuje bloki skupione na różnych etapach i tematach związanych z życiem rodziny Lubiczów. Poranki otworzy lekki moduł "Poranki z Klanem", z kolei "Miłość na Sadybie" wprowadzi widzów w pełne emocji wątki relacji między bohaterami.

Gratką z pewnością będzie codzienne stanie się pasmo "Tak to się zaczęło" – umożliwiające obejrzenie serialu od pierwszego odcinka. Wieczorem odbiorcy wrócą do atmosfery początku lat 2000. w nostalgicznej strefie "20 lat temu", natomiast nocą pojawi się powtórkowy blok "Noc z Lubiczami".

Weekendowe pasma zaproszą widzów do rodzinnych wspominków o bohaterach, których nie ma już w serialu, oraz odcinków z gościnnymi występami największych polskich aktorów.