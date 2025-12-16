Nick Reiner został zatrzymany przez policję w niedzielę wieczorem czasu miejscowego i aresztowany pod zarzutem morderstwa, bez możliwości zwolnienia za kaucją – poinformowała policja na swojej stronie internetowej.

Zabójstwo Reinerów

We wtorek sprawa ma zostać przekazana prokuraturze okręgowej hrabstwa Los Angeles.

Amerykański reżyser i aktor Rob Reiner i jego żona Michele zostali znalezieni martwi w niedzielę w swoim domu w Los Angeles.

Kłótnia syna z ojcem

Według stacji CNN, która powołała się na swoje źródła, ciała znalazła córka pary, Romy. Telewizja podała również, że Nick Reiner był widziany w sobotę, jak kłóci się z ojcem podczas świątecznego przyjęcia w domu komika Conana O’Briena w Los Angeles.

Kim był Rob Reiner?

Rob Reiner zagrał m.in. w "Bezsenności w Seattle" i "Wilku z Wall Street", ale przede wszystkim był znany jako reżyser. Nakręcił tak kultowe filmy, jak "Oto Spinal Tap", "Narzeczona dla księcia", "Misery", "Kiedy Harry poznał Sally", "Ludzie honoru" czy "Stań przy mnie". Michele Singer Reiner była aktorką i fotografką. Para poznała się na planie komedii romantycznej "Kiedy Harry poznał Sally", miała troje dzieci.