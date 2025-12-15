Pierwsze doniesienia o zabójstwie w Los Angeles zaczęły pojawiać się w niedzielne popołudnie czasu amerykańskiego.

Zabójstwo Roba Reinera i jego żony

Najpierw wiadomo było tylko tyle, że władze odnalazły ciała 78-letniego mężczyzny i 68-letniej kobiety. Jednak wieczorem rzecznik rodziny Reinerów potwierdził śmierć Roba Reinera i Michele Singer.

Z głębokim smutkiem informujemy o tragicznej śmierci Michele i Roba Reinerów – powiedział rzecznik rodziny w oświadczeniu dla mediów. Jesteśmy zrozpaczeni tą nagłą stratą i prosimy o uszanowanie prywatności w tym niezwykle trudnym czasie.

Pierwsze szczegóły szokującej zbrodni

Portal magazynu "People" donosi, że oboje odnieśli rany wskazujące na atak nożem. Szczegóły dotyczące przyczyny zgonu nie zostały jeszcze oficjalnie ujawnione, ale detektywi z Departamentu Policji Los Angeles prowadzą dochodzenie w sprawie zabójstwa.

Małżeństwo od prawie czterech dekad

Rob Reiner był żonaty z 68-letnią fotografką Michele Singer Reiner od 1989 roku. Para poznała się, gdy reżyserował film "Kiedy Harry poznał Sally", który nakręcił po dziesięciu latach bycia singlem. Zainspirowany nowym związkiem, Reiner zmienił pierwotne, pesymistyczne zakończenie filmu, tak aby Harry i Sally pozostali razem – przypomina "Guardian".

Rob Reiner – od aktora do reżysera

Rob Reiner, syn znanego komika Carla Reinera i piosenkarki Estelle Rebost, Reiner urodził się w Bronksie w Nowym Jorku w 1947 roku. W latach 60. XX wieku rozpoczął karierę aktorską. Sławę w USA zdobył już swoją pierwszą dużą rolą – zbuntowanego Michaela "Meatheada" Stivica w dziewięciu sezonach sitcomu "All in the Family". Za tę rolę zdobył dwie nagrody Emmy, do których był nominowany pięciokrotnie – podobnie jak do Złotych Globów.

Reiner zadebiutował jako reżyser w 1984 roku kultowym dziś mockumentem "Oto Spinal Tap", opowiadającym historię niewydarzonego brytyjskiego zespołu heavymetalowego. Po nim nastąpiła seria hitów, takich jak "Stań przy mnie" (1986), "Narzeczona dla księcia" (1987), "Kiedy Harry poznał Sally" (1989) – często uznawana za jedną z najlepszych komedii romantycznych wszech czasów – horror "Misery" (1990) oraz "Ludzie honoru" (1992), nominowani do Oscara w kategorii najlepszego filmu.

Reiner był także znanym aktywistą politycznym i krytykiem prezydenta USA Donalda Trumpa. Był współzałożycielem Amerykańskiej Fundacji na rzecz Równych Praw (American Foundation for Equal Rights), która zainicjowała proces sądowy znoszący zakaz małżeństw jednopłciowych w Kalifornii. Przewodził również kampaniom przeciwko paleniu tytoniu i rozważał start w wyborach przeciwko ówczesnemu gubernatorowi Kalifornii Arnoldowi Schwarzeneggerowi w 2006 roku, ale zrezygnował z powodów osobistych – przypomina Guardian.

Reinerowie mieli troje dzieci: Jake'a, Nicka i Romy. Rob Reiner był również adopcyjnym ojcem aktorki Tracy Reiner, córki jego pierwszej żony, aktorki i reżyserki Penny Marshall, która zmarła w 2018 roku.