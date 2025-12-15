Serial "To: Witajcie w Derry" pojawił się w Polsce w poniedziałek, 27 października, na platformie HBO Max, a dziś, 15 grudnia, zadebiutował odcinek ósmy i finałowy.

Serial numer jeden

Jedna doba wystarczyła, aby wyczekiwana produkcja wskoczyła na 1. miejsce najchętniej oglądanych pozycji w serwisie – gdzie utrzymuje się już ponad półtora miesiąca i ta pozycja pozostała niezagrożona do samego finału. Oczywiście w kontekście całego światowego streamingu "To: Witajcie w Derry" zostało w międzyczasie prześcignięte przez bezkonkurencyjny piąty sezon "Stranger Things", niemniej na platformie HBO Max nie ma obecnie większego hitu.

O czym jest serial?

Akcja serialu rozgrywa się przed wydarzeniami przedstawionymi w filmach "To" i "To: Rozdział drugi". W pierwszym odcinku czwórka dzieci szuka zaginionego kolegi z klasy i doświadcza szeregu dziwnych wydarzeń. Do bazy wojskowej w Derry trafia major Hanlon, który nie jest zbyt miło przyjęty przez swoich współpracowników.

Niebywały sukces

Producenci liczą, że serial powtórzy sukces filmów kinowych Andy'ego Muschiettiego. "To" (2017) kosztowało 35 milionów dolarów, a zarobiło na całym świecie ponad 704 miliony dolarów. "To: Rozdział 2" miał już budżet dwukrotnie większy (79 milionów dolarów) i zarobiło mniejszą kwotę niż część pierwsza, ale wciąż imponującą: ponad 473 miliony dolarów. W sumie mówimy więc o blisko 1,18 miliarda dolara zysku.

Kto stoi za serialem?

Nowy serial HBO Original został stworzony przez Andy'ego i Barbarę Muschiettich ("To", "To: Rozdział 2") oraz Jasona Fuchsa ("To: Rozdział 2", "Wonder Woman", "Argylle"). Wśród producentów wykonawczych znaleźli się także Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee oraz Dan Lin.

"To: Witajcie w Derry" składa się łącznie z ośmiu epizodów, mimo że początkowe doniesienia mówiły o dziewięciu odcinkach. Andy Muschietti wyreżyserował cztery z nich.

Kto występuje w serialu?

Wśród obsady zobaczymy między innymi Taylour Paige, Jovana Adepo, Chrisa Chalka, Jamesa Remara, Stephena Ridera, Madeleine Stowe, Rudy'ego Mancuso oraz Billa Skarsgårda powracającego w roli klauna Pennywise'a.