W środę, 7 stycznia o godz. 21:00 na kanale SCI FI zadebiutują dwa pierwsze odcinki serialu "Wojna królestw", zaś kolejne będą emitowane w każdą środę o 21:00, aż do podwójnego finału 28 stycznia.
O czym jest serial?
Zainspirowana starożytną legendą o Nibelungach opowieść rozgrywa się w świecie, w którym stara magia umiera, a wrogowie rosną w siłę. "Wojna królestw" to według dystrybutora "przejmująca historia wojny, zemsty i miłości".
Głównym bohaterem jest Hagen, związany obowiązkiem i lojalnością wobec królestwa, jest żołnierzem i Naczelnym Dowódcą, gotowym służyć i stać u boku swojego króla. Skrywa jednak sekret – jest głęboko zakochany w księżniczce Krymhildzie. To zakazana miłość, na którą nigdy nie dostanie przyzwolenia. Jego świat staje na głowie, gdy Hunowie szykują się do inwazji, a na dworze zjawia się niespodziewany gość – Zygfryd, legendarny pogromca smoków.
Zdeterminowany by wzmocnić swoje królestwo król szuka nowej żony – Brunhildy, słynnej królowej Walkirii obdarzonej starą magią. Aby zdobyć jej rękę, potrzebuje pomocy zarówno Zygfryda, jak i Hagena. Potężna opowieść o miłości, władzy i wojnie prowadzi do dramatycznego i ostatecznie katastrofalnego splotu wydarzeń.
Kto występuje w serialu?
W roli głównej zobaczymy holenderskiego aktora Gijsa Nabera jako Hagena oraz Jannisa Niewöhnera, który wcieli się w postać Zygfryda. Na ekranie partnerują im Lilja van der Zwaag, Rosalinde Mynster i Dominic Marcus Singer.
Co się wydarzy w poszczególnych odcinkach?
Sześcioodcinkowy miniserial "Wojna królestw" obejmuje następujące odcinki:
- Odcinek 1.: Po latach pokoju za panowania króla Dankrata Burgundia staje w obliczu nagłego zagrożenia, które wstrząsa rodziną królewską i ściąga do Wormacji tajemniczych wojowników.
- Odcinek 2.: Przybycie potężnych przybyszów zaostrza napięcia i wystawia na próbę siłę burgundzkiego przywództwa. Zaczynają się kształtować nowe sojusze.
- Odcinek 3.: Z widmem wojny na horyzoncie Burgundia szuka nowych sprzymierzeńców, podczas gdy w królestwie narastają niepokój i niepewność.
- Odcinek 4.: W obliczu narastającego zagrożenia śmiała wyprawa po wsparcie prowadzi do nieoczekiwanych wyzwań i coraz większej stawki dla królewskiego dworu.
- Odcinek 5.: Śmiertelnie niebezpieczne próby i rozpadające się sojusze popychają Burgundię do granic wytrzymałości w walce o przetrwanie i jedność.
- Odcinek 6.: Gra o władzę i ambicje grożą całkowitym rozpadem porządku, gdy królestwo staje w obliczu swojej najczarniejszej godziny.
Kto stoi za serialem?
"Wojna królestw" to produkcja Constantin Film we współpracy z RTL+, w reżyserii Cyrilla Bossa i Philippa Stennerta, na podstawie scenariusza Cyrilla Bossa, Philippa Stennerta i Dorona Wisotzky'ego, opartego na powieści Wolfganga Hohlbeina "Hagen von Tronje" zainspirowanej mitem o Nibelungach. Za międzynarodową dystrybucję serialu i filmu poza regionem DACH odpowiada firma Fremantle. Producentami są Jan Ehlert ("Oskarżenie"), Christoph Müller ("On wrócił") oraz Christian Rohde ("The Witnesses"), a po stronie czeskiej współproducentem jest Filip Hering ("Obrazy bez autora").
Martin Moszkowicz i Oliver Berben z Constantin Film pełnią funkcję producentów wykonawczych. Po stronie RTL za projekt odpowiadają redaktorzy Thomas Disch i Nico Grein pod kierunkiem Hauke Bartela, szefa działu fikcji RTL Germany.
