W środę, 7 stycznia o godz. 21:00 na kanale SCI FI zadebiutują dwa pierwsze odcinki serialu "Wojna królestw", zaś kolejne będą emitowane w każdą środę o 21:00, aż do podwójnego finału 28 stycznia.

O czym jest serial?

Zainspirowana starożytną legendą o Nibelungach opowieść rozgrywa się w świecie, w którym stara magia umiera, a wrogowie rosną w siłę. "Wojna królestw" to według dystrybutora "przejmująca historia wojny, zemsty i miłości".

Reklama

Głównym bohaterem jest Hagen, związany obowiązkiem i lojalnością wobec królestwa, jest żołnierzem i Naczelnym Dowódcą, gotowym służyć i stać u boku swojego króla. Skrywa jednak sekret – jest głęboko zakochany w księżniczce Krymhildzie. To zakazana miłość, na którą nigdy nie dostanie przyzwolenia. Jego świat staje na głowie, gdy Hunowie szykują się do inwazji, a na dworze zjawia się niespodziewany gość – Zygfryd, legendarny pogromca smoków.

Zdeterminowany by wzmocnić swoje królestwo król szuka nowej żony – Brunhildy, słynnej królowej Walkirii obdarzonej starą magią. Aby zdobyć jej rękę, potrzebuje pomocy zarówno Zygfryda, jak i Hagena. Potężna opowieść o miłości, władzy i wojnie prowadzi do dramatycznego i ostatecznie katastrofalnego splotu wydarzeń.

Reklama

Kto występuje w serialu?

W roli głównej zobaczymy holenderskiego aktora Gijsa Nabera jako Hagena oraz Jannisa Niewöhnera, który wcieli się w postać Zygfryda. Na ekranie partnerują im Lilja van der Zwaag, Rosalinde Mynster i Dominic Marcus Singer.

Co się wydarzy w poszczególnych odcinkach?

Sześcioodcinkowy miniserial "Wojna królestw" obejmuje następujące odcinki:

Odcinek 1. : Po latach pokoju za panowania króla Dankrata Burgundia staje w obliczu nagłego zagrożenia, które wstrząsa rodziną królewską i ściąga do Wormacji tajemniczych wojowników.

: Po latach pokoju za panowania króla Dankrata Burgundia staje w obliczu nagłego zagrożenia, które wstrząsa rodziną królewską i ściąga do Wormacji tajemniczych wojowników. Odcinek 2. : Przybycie potężnych przybyszów zaostrza napięcia i wystawia na próbę siłę burgundzkiego przywództwa. Zaczynają się kształtować nowe sojusze.

: Przybycie potężnych przybyszów zaostrza napięcia i wystawia na próbę siłę burgundzkiego przywództwa. Zaczynają się kształtować nowe sojusze. Odcinek 3. : Z widmem wojny na horyzoncie Burgundia szuka nowych sprzymierzeńców, podczas gdy w królestwie narastają niepokój i niepewność.

: Z widmem wojny na horyzoncie Burgundia szuka nowych sprzymierzeńców, podczas gdy w królestwie narastają niepokój i niepewność. Odcinek 4. : W obliczu narastającego zagrożenia śmiała wyprawa po wsparcie prowadzi do nieoczekiwanych wyzwań i coraz większej stawki dla królewskiego dworu.

: W obliczu narastającego zagrożenia śmiała wyprawa po wsparcie prowadzi do nieoczekiwanych wyzwań i coraz większej stawki dla królewskiego dworu. Odcinek 5. : Śmiertelnie niebezpieczne próby i rozpadające się sojusze popychają Burgundię do granic wytrzymałości w walce o przetrwanie i jedność.

: Śmiertelnie niebezpieczne próby i rozpadające się sojusze popychają Burgundię do granic wytrzymałości w walce o przetrwanie i jedność. Odcinek 6.: Gra o władzę i ambicje grożą całkowitym rozpadem porządku, gdy królestwo staje w obliczu swojej najczarniejszej godziny.

Kto stoi za serialem?

"Wojna królestw" to produkcja Constantin Film we współpracy z RTL+, w reżyserii Cyrilla Bossa i Philippa Stennerta, na podstawie scenariusza Cyrilla Bossa, Philippa Stennerta i Dorona Wisotzky'ego, opartego na powieści Wolfganga Hohlbeina "Hagen von Tronje" zainspirowanej mitem o Nibelungach. Za międzynarodową dystrybucję serialu i filmu poza regionem DACH odpowiada firma Fremantle. Producentami są Jan Ehlert ("Oskarżenie"), Christoph Müller ("On wrócił") oraz Christian Rohde ("The Witnesses"), a po stronie czeskiej współproducentem jest Filip Hering ("Obrazy bez autora").

Martin Moszkowicz i Oliver Berben z Constantin Film pełnią funkcję producentów wykonawczych. Po stronie RTL za projekt odpowiadają redaktorzy Thomas Disch i Nico Grein pod kierunkiem Hauke Bartela, szefa działu fikcji RTL Germany.