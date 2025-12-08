Pierwszy z czterech odcinków trzeciego sezonu serialu "Inspektor Ricciardi" zostanie wyemitowany już dziś, 8 grudnia o godz. 21:00 na kanale Epic Drama. Kolejne będą się pojawiać w każdy poniedziałek o tej samej porze.

O czym opowiada nowy sezon?

Inspektor Ricciardi staje przed największym dotąd wyzwaniem: mur, który zbudował wokół swojego serca, zaczyna się rozpadać. Nie mogąc już dłużej utrzymywać emocjonalnego dystansu, musi zmierzyć się z przerażającą perspektywą prawdziwej relacji międzyludzkiej.

Reklama

Tymczasem rosnące napięcie polityczne pod rządami Mussoliniego przenika wszystkie aspekty życia w Neapolu, sprawiając, że każde śledztwo staje się coraz bardziej niebezpieczne, a każda osobista decyzja ma coraz większe konsekwencje. W tej ciężkiej atmosferze Ricciardi znajduje się na rozdrożu: jego nadprzyrodzony dar staje się zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem.

Kto występuje w nowym sezonie?

Reklama

W postać inspektora Luigiego Alfredo Ricciardiego niezmiennie wciela się Lino Guanciale ("Hrabia Monte Christo", "Pierwszy dzień mojego życia", "Zakochani w Rzymie"), a partnerują mu Antonio Milo ("Maltese: Na tropie mafii", "Genialna przyjaciółka", "Gomorra"), Enrico Ianniello ("Habemus papam - mamy papieża", "Krok od nieba", "Don Matteo"), Serena Iansiti ("Krok od nieba", "Don Matteo", "Detektyw w habicie"), Maria Vera Ratti ("Wybaw nas", "Zakłamane życie dorosłych", "Panna Marx"), Mario Pirrello ("Suburra", "Czarne okulary", "Prawo Lidii Poët"), Marco Palvetti ("Gomorra", "Niechciani", "Medyceusze: Władcy Florencji") oraz Fabrizia Sacchi ("Suspiria", "Pięciogwiazdkowe życie", "Pozorna miłość").

Kto stoi za nowym sezonem?

Twórcą serialu i jego głównym scenarzystą jest zarazem autor powieściowego pierwowzoru, Maurizio De Giovanni ("Sara: Kobieta cienia"). Za kamerą nowych odcinków stanął Gianpaolo Tescari.