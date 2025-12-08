Pierwsze dwa z ośmiu odcinków estońskiego serialu "Kto zabił Otto Muellera?" pojawiły się 1 grudnia na kanale Viaplay Filmy i Seriale, a co tydzień, w każdy poniedziałek, są emitowane po dwa nowe odcinki. Co za tym idzie, dziś, 8 grudnia, pojawiły się odcinki trzeci i czwarty. Kanał Viaplay Filmy i Seriale jest dostępny poprzez Prime Video Channels, MEGOGO, CANAL+ oraz Play.

O czym jest serial?

Pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji ośmioodcinkowy serial kryminalny "Kto zabił Otto Muellera?" opowiada o zdradzie, zemście oraz śmiertelnych konsekwencjach, jakie mogą nieść ze sobą rodzinne tajemnice. Widzowie przeniosą się do pełnej przepychu rezydencji, w której w dniu swoich 65. urodzin w tajemniczych okolicznościach ginie słynny przedsiębiorca oraz były radziecki mistrz zapasów Otto Müller. W sprawie podejrzani są… wszyscy członkowie jego rodziny – od najmłodszego syna po ambitną kochankę oraz zdystansowaną żonę. Każdy z odcinków intrygującego serialu fabularnego prezentuje innego podejrzanego, jego motyw i wersję wydarzeń mających miejsce minionej nocy. W trakcie przesłuchań na jaw wychodzą kolejne sekrety. Pytanie pozostaje jednak to samo – kto zabił Otto Muellera?

Kto występuje w serialu?

W tytułowej roli Otto Muellera występuje Jaan Rekkor ("Burial", "Stacja Berlin", "Magiczne Święta Ewy"), a partnerują mu Märt Avandi ("Szermierz", "Żyjące obrazy", "Wysoki sądzie"), Mait Malmsten ("Wysoki sądzie", "1944", "Lotte i zagubione smoki"), Karmel Naudre ("Niewidzialna walka") oraz Liina Tennosaar ("Czarna dziura", "Jesienny bal", "Sputnik planety Uran").

Kto stoi za serialem?

Scenariusz napisała Birk Rohelend ("Restart"), a wszystkie osiem odcinków wyreżyserował René Vilbre ("Byłem tu").