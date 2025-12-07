W grudniowe niedziele, zawsze o godzinie 20:00 w programie Romance TV znajdzie się romantyczna premiera filmowa, która porwie widzów na bajeczne, dalekie plaże. "To miła odmiana dla niskiej temperatury za oknem, ale też duża dawka emocji, które urozmaicą zimowe weekendy" – przekonuje stacja.

"Miłość na Tahiti"

Premiera: 7 grudnia, godz. 20:00

Reklama

Nurkująca od lat Brielle Wilson lubi odnajdywać na dnie oceanu zgubione przedmioty i oddawać ich je właścicielom. Pewnego dnia znajduje sygnet Marcusa, żołnierza piechoty morskiej. Brielle zwraca mu sygnet i jest początek niezwykłej znajomości.

"Wiza do miłości"

Premiera: 14 grudnia, godz. 20:00

Blogerka podróżnicza Nicole poznaje Kade'a, menedżera ds. marketingu w wydawnictwie podróżniczym. Podczas wspólnego zwiedzania wyspy zbliżają się do siebie. Jednak ich związek wkrótce zostanie wystawiony na poważną próbę.

"Terapia pod palmami"

Premiera: 21 grudnia, godz. 20:00

Tenisista Jordan zostaje wysłany do przypominającej raj miejscowości. Ma tam wyleczyć kontuzjowany bark. Pomaga mu psychoterapeutka Elli. Kaprysy Jordana nie ułatwiają Elli życia, ale dziewczyna nie ma zamiaru ulec nadąsanemu sportsmenowi.