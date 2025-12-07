Thriller "Szpiedzy" wszedł na ekrany polskich kin w maju, potem okupował czołówki list przebojów w wypożyczalniach VOD, a od dziś, 7 grudnia, jest dostępny dla abonentów platformy SkyShowtime.

Kto stoi za filmem?

Scenariusz napisał David Koepp, znany z tak kultowych filmów, jak "Jurassic Park" i "Mission: Impossible". Za kamerą stanął Steven Soderbergh, laureat Oscara za reżyserię filmu "Traffic", nominowany także do Nagrody Akademii za "Erin Brockovich" i znany równie z takich tytułów, jak "Contagion – Epidemia strachu", "Che", "Dobry Niemiec" czy "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra".

Kto występuje w filmie?

W rolach głównych występują Michael Fassbender ("Wstyd", "Prometeusz", "Zabójca") i Cate Blanchett ("Carol", "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia", "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona").

W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się również Regé-Jean Page ("Bridgertonowie", "Korzenie", "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor"), Marisa Abela ("Branża", "Ona jest miłością", "Szpieg, którego nie było"), Naomie Harris ("Moonlight", "28 dni później", "Skyfall"), Tom Burke ("Furiosa: Saga Mad Max", "Tylko Bóg wybacza", "Pamiątka") oraz Pierce Brosnan ("Świat to za mało", "Mamma Mia!", "Afera Thomasa Crowna").

O czym jest film?

Michael Fassbender gra agenta wywiadu George'a Woodhouse'a. Kiedy na jego ukochaną żonę Kathryn (Cate Blanchett) padają oskarżenia o zdradę, George musi wybrać, czy być lojalnym wobec małżonki, czy kraju.

Zachwyt krytyków

Film ujął widzów (70 proc. pozytywnych opinii na portalu RottenTomatoes) i jeszcze bardziej zachwycił krytyków (96 proc. tamże). Średnia ocen recenzentów na Filmwebie wynosi 7.5.

"Inteligentne, wciągające i świetnie zagrane. Tak powinno wyglądać kino rozrywkowe dla dorosłych" – pisze Łukasz Muszyński z Filmwebu.

"A jednak może powstać film szpiegowski, w którym żaden z bohaterów nie korzysta z Google. Kino piekielnie inteligentne i zaskakująco zabawne" – zauważa Marcin Pietrzyk.

"Stylowa, satysfakcjonująca intelektualnie, zabawa formułą poważnej historii szpiegowskiej, uzbrojona w bardzo solidne kreacje aktorskie" – ocenia Krzysztof Bogumilski z Kinofilii.