Drugi odcinek drugiego sezonu serialu "Podróżnik" można oglądać dziś, 3 grudnia o godz. 22:00 na kanale 13 Ulica.

O czym jest serial?

Można uciec przed prawem, jednak nikt nie ucieknie przed sprawiedliwością. Każdego roku we Francji nie udaje się rozwiązać ponad 300 spraw o zabójstwo, co powoduje, że pogrążone w żałobie rodziny ofiar pozostają w stanie bezsilnej rozpaczy. Francuski system sądowniczy jest nieprzejednany – nie ma pieniędzy na kontynuowanie śledztw, które nie prowadzą do żadnych rezultatów.

W pierwszym sezonie ściganie morderców, aby pomóc cierpiącym rodzinom wymierzyć sprawiedliwość, wziął na swoje barki Thomas Bareski (w tej roli Eric Cantona), utalentowany, emerytowany detektyw, dla którego było to coś więcej niż tylko praca – to obowiązek. Mieszkający w swoim vanie Bareski, niezależny miłośnik natury, był nie tylko wyjątkowym człowiekiem, ale także niezwykłym gliniarzem gotowym zmienić styl życia, aby wypełnić swoją misję.

W drugim sezonie Bareskiego zastępuje nie mniej zdeterminowany śledczy z powołania, Yann Kandinsky (w tej roli Bruno Debrandt).

Kto występuje w serialu?

Główną rolę w drugim sezonie gra wspomniany francuski aktor, niezwykle ceniony nad Sekwaną Bruno Debrandt ("Spirala", "Sztuka zbrodni", "W kręgu podejrzeń"), a partnerują mu Fleur Geffrier ("Krople Boga", "Agatha Christie: Kryminalne zagadki", "Elle") i Maëlle Mietton ("Józefinka").

Główną rolę w pierwszym sezonie gra legendarny Eric Cantona, ikona klubu Manchester United, wybitny piłkarz, który po zakończeniu kariery sportowej z powodzeniem odnajduje się jako aktor ("Elizabeth", "Wybawiciel", "Spotkania po północy"). Przed kamerą towarzyszyli mu Vincent Martin ("Paryż pani Harris", "Asterix i Obelix kontra Cezar", "Niech żyje życie!"), Lubna Azabal ("Pogorzelisko", "Turkusowa suknia", "W sieci kłamstw") i Audrey Dana ("Czytadło", "Spódnice w górę!", "Gdybym była chłopcem").

Kto stoi za serialem?

Twórcą serialu i jego głównym scenarzystą jest niezmiennie wyspecjalizowany w kryminałach Hervé Korian ("Morderstwo w St Omer", "Czarny motyl", "Kontakt").