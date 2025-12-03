Polska premiera serialu "Revival" nastąpiła 15 października, zaś dziś, 3 grudnia o godz. 21:00 na kanale SCI FI pojawi się odcinek ósmy. Nowe odcinki serialu będzie można oglądać w każdą środę o 21:00, a finał sezonu zaplanowano na 17 grudnia.

Kto stoi za serialem?

"Revival" jest oparty na kultowej serii komiksów grozy autorstwa Tima Seeleya i Mike'a Nortona.

Serial powstał we współpracy Blue Ice Pictures i Hemmings Films. Showrunnerami i producentami wykonawczymi są Aaron B. Koontz i Luke Boyce, a w gronie producentów znaleźli się również Lance Samuels, Daniel Iron, Samantha Levine, Neil Tabatznik, Daniel March, Melanie Scrofano, Greg Hemmings, Stephen Foster oraz reżyserka Amanda Row.

Kto występuje w serialu?

W roli głównej występuje Melanie Scrofano ("Wynonna Earp", "Star Trek: Strange New Worlds", "Zabawa w pochowanego"), a towarzyszą jej Romy Weltman ("Ginny i Georgia", "Mrs. America", "Historie z dreszczykiem"), David James Elliott ("Trumbo", "JAG - Wojskowe Biuro Śledcze", "Eksplozja Słońca"), Andy McQueen ("Od góry do dołu", "Mrs. Davis", "Stacja Jedenasta") oraz Katharine King So ("Kiedy nikt nie patrzy", "The Umbrella Academy", "Zwerbowany").

O czym jest serial?

Scrofano wciela się w rolę Dany Cypress, policjantki z małego miasteczka w stanie Wisconsin i samotnej matki, która znajduje się w samym środku niewytłumaczalnego zjawiska – miesiąc po "Dniu Odrodzenia" zmarli w jej rodzinnym Wausau powracają do życia. Miasto zostaje objęte ścisłą federalną kwarantanną i staje się ogniskiem jednej z najbardziej niepokojących zagadek na świecie.

Gdy społeczność pogrąża się w strachu, podejrzliwości i rosnącym napięciu, Dana zostaje przydzielona do śledztwa w sprawie morderstwa, w której dzieje się coś nieprawdopodobnego – okazuje się, że ofiara wciąż żyje. Poszukiwanie prawdy wprowadza bohaterkę w gęstą sieć tajemnic, nielegalnych interesów i religijnego fanatyzmu, a jednocześnie zmusza do ochrony córki i zmierzenia się z osobistymi konsekwencjami nadprzyrodzonego chaosu.

Jej ojciec, szeryf Wayne Cypress (David James Elliott), usiłuje utrzymać porządek, podczas gdy teorie spiskowe i religijna gorączka popychają miasteczko na skraj katastrofy. Jego coraz bardziej desperackie decyzje mogą jednak zagrozić jego własnej rodzinie.

Pozytywne recenzje

"Revival" to "zarazem mrożący krew w żyłach paranormalny thriller, jak i poruszający dramat rodzinny, który zgłębia emocjonalne konsekwencje straty, złożoność drugich szans i prawdziwe znaczenie życia" – przekonuje dystrybutor.

Produkcja, którą Amerykanie mogli oglądać już w czerwcu, zebrała pozytywne recenzje od uznanych amerykańskich mediów.

Screen Rant przekonywał, że "Revival" to "serial inteligentny i ekscytujący, a jednocześnie doskonale akcentujący kluczowe momenty fabuły".

"Z pewnością skusi wszystkich, którym wciąż mało historii o nieumarłych…" – pisał The Daily Beast, a IGN donosiło o "znakomitej roli głównej gwiazdy, Melanie Scrofano".