"Gabinet z widokiem na morze", czyli jedna z najpopularniejszych medycznych serii filmowych na antenie Romance TV, powraca aż z czterema nowymi odcinkami, które stanowią w zasadzie pełnometrażowe filmy – każdy trwa bowiem około półtorej godziny. Najpierw od 1 grudnia widzowie będą mogli przypomnieć sobie co wcześniej wydarzyło się w Rugii i życiu Nory Kamiński. Od wtorku, 9 grudnia, o godz. 21:55 Romance TV zaprasza na premierowe odcinki.

"Gabinet z widokiem na morze: Cała naprzód"

Premiera: 9 grudnia, godz. 21:55

Lekarka z Rugii, Nora Kaminski, chciałaby popłynąć w rejs ze swoimi dawnymi współlokatorami: późniejszym mężem Peerem, instrumentalistką Christiane i aktorem Olafem. Jednak niedługo po przyjeździe na Rugię Christiane traci przytomność, a Olaf skarży się na fatalne samopoczucie. Nora bada Christiane i Olafa.

"Gabinet z widokiem na morze: Zaręczyny z przeszkodami"

Premiera: 10 grudnia, godz. 21:55

Max Jensen zarezerwował najlepszy stolik na werandzie hotelu zamkowego "Lietzow". Lekarka z Rugii, Nora Kaminski, też już jest, ale oświadczyny nie przebiegają z godnie z planem. Korki od szampana wystrzeliwują zbyt głośno i przygotowany w tajemnicy pokaz sztucznych ogni zaczyna się zbyt wcześnie. Na domiar złego kuchnia wzywa lekarską pomoc.

"Gabinet z widokiem na morze: Dziewięć żyć"

Premiera: 11 grudnia, godz. 21:55

Lekarka z Rugii, Nora Kaminski, znajduje jeszcze czas, żeby wspierać Franziskę, swoją siostrę cierpiącą na chorobę afektywną dwubiegunową. Nora ze sceptycyzmem obserwuje wyjątkowo dobry humor Franziski. Uparty, owdowiały pacjent, którego męczy dziwny kaszel, wymaga od Nory doskonałej znajomości ludzi.

"Gabinet z widokiem na morze: Romeo i Julia"

Premiera: 12 grudnia, godz. 21:55

Pochodzący z Rugii państwo Lang i napływowi państwo Querengässer popadli w sąsiedzki konflikt. Ich dzieci, 16-letnia Romy i 17-letni Jonathan, są parą, ale się z tym ukrywają. Pewnego dnia mają wypadek motocyklowy.