Film "Wojna indochińska: 14 lat piekła" ("Indochine, la guerre oubliée") jest dostępny na platformie CANAL+ online.

O czym jest film?

"Wojna indochińska: 14 lat piekła" to opowieść o narodzie, który walczył o uwolnienie się spod francuskiego jarzma. Trwający od 1940 do 1954 roku krwawy konflikt stał się areną globalnej rywalizacji mocarstw i konfrontacji ideologicznej między Wschodem a Zachodem. Był też zapowiedzią jeszcze dłuższej i tragiczniejszej wojny wietnamskiej.

Dokument, stworzony z wykorzystaniem bogatych, często niepublikowanych wcześniej materiałów archiwalnych, ukazuje dramatyzm tamtych lat w całej jego złożoności.

Kto stoi za filmem?

Film "Wojna indochińska: 14 lat piekła" wyreżyserował niezwykle ceniony dokumentalista francuski polskiego pochodzenia David Korn-Brzoza ("Krajobraz po Hitlerze", "Ostatni rok Hitlera").