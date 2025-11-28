Odcinek piąty serialu "Jedyna" ("Pluribus") jest od dziś, 28 listopada, dostępny na platformie Apple TV+.

O czym jest serial?

W świecie dotkniętym tajemniczą epidemią szczęścia wszyscy są nieustannie łagodni i zadowoleni. Wszyscy poza Carol. Kiedy ludzkość celebruje nowy, "idealny" porządek, ona jako jedyna widzi w nim utratę człowieczeństwa. Carol rozpoczyna samotną walkę o przywrócenie prawdziwych emocji i wolnej woli, mierząc się z tłumem ludzi przekonanych, że znaleźli ostateczną odpowiedź na cierpienie. "Jedyna" ("Pluribus") to prowokujące science fiction o jednostce, która odmawia bycia częścią doskonałej masy.

Widzowie i krytycy na całym świecie są zachwyceni, jeśli nie wręcz oszołomieni. Nie brakuje głosów nie tylko o najlepszym serialu SF roku, ale wręcz o najlepszym serialu dekady, a nawet najlepszym serialu XXI wieku. Na portalu Rotten Tomatoes bardzo długo aż 100 proc. ocen było pozytywnych, obecnie ktoś się wyłamał, ale oznacza to tylko tyle, że średnia ocen wynosi 99 proc. Polscy recenzenci jak zwykle są bardziej sceptyczni niż zagraniczni – średnia opinii na Filmwebie wynosi 7.8.

"Dawno nie widziałam czegoś tak ekscytującego. Mariaż czarnej komedii, thrillera i sci-fi. Wspaniały duet Gilligana i Seehorn znowu buduje świat, w którym najmniejsza rzecz i najdalszy plan mają znaczenie. Wartka narracja, dobry klimat, już czekam na finał" – pisze Basia Żelazko z Wirtualnej Polski.

"Vince Gilligan tym razem dealuje apokalipsą i po raz kolejny wchodzi to mocno. Kim Wexler kontra... wirus? kosmici? ewolucja? Prosty pomysł wyjściowy rozrasta się w inteligentną, zagadkową i prowokującą fabułę SF" – spostrzega krytyczka niezależna Katarzyna Kebernik.

Kto występuje w serialu?

Tytułową rolę gra Rhea Seehorn ("Zadzwoń do Saula", "Figurantka", "Whitney"), a towarzyszą jej polsko-amerykańska aktorka Karolina Wydra ("Raport z Europy", "Ratunku! Awaria", "Kocha, lubi, szanuje") oraz Carlos-Manuel Vesga ("Miłość mojego życia", "Porwanie lotu 601", "Porażka to mały sukces").

Kto stoi za serialem?

Twórcą serialu, jego głównym scenarzystą i reżyserem jest Vince Gilligan, który wcześniej stworzył uznawane dziś za kultowe seriale "Breaking Bad" i "Zadzwoń do Saula" oraz pracował jako scenarzysta przy jednym z kamieni milowych w historii telewizji – "Z archiwum X".