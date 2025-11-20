Horror SF "Skażenie" pojawi się na ekranach polskich kin 6 lutego 2026 roku.

O czym jest film?

W horrorze "Skażenie" wysoce zaraźliwy i nieustannie mutujący mikroorganizm został zamrożony i zamknięty w ściśle strzeżonym laboratorium wojskowym wiele dekad temu. Najniższy poziom, w którym zabezpieczono śmiercionośnego intruza starannie zapieczętowano, nikt nie miał do niego dostępu od lat. Obecnie obiekt zostaje sprzedany i zamieniony na magazyn. Wraz ze zmianą klimatu rośnie temperatura pod ziemią co powoduje ożywienie zapomnianego zagrożenia sprzed lat. Dwójka nietypowych pracowników magazynu i emerytowany rządowy specjalista od bioterroryzmu nieoczekiwanie będą musieli podjąć próbę zapanowania nad mikroorganizmem, który uwalnia się ze swojego więzienia i zaczyna się rozmnażać w niekontrolowany sposób.

Kto występuje w filmie?

Główne role w "Skażeniu" grają Joe Keery ("Stranger Things", "Free Guy", "Fargo"), Georgina Campbell ("Barbarzyńcy", "The Watchers", "Czarne lustro") i Liam Neeson ("Naga broń", "Uprowadzona", "Lista Schindlera"), a towarzyszą im Vanessa Redgrave ("Foxcatcher", "Pokuta", "Przerwana lekcja muzyki") i Leslie Manville ("Back to Black. Historia Amy Winehouse", "The Crown", "Zima pod znakiem Wrony").

Kto stoi za filmem?

Najnowszy film producenta kultowego "Zombieland" powstał w oparciu o bestsellerową książkę Davida Koeppa – autora scenariuszy do takich hitów, jak "Mission: Impossible", "Park Jurajski", "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia", "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki" czy "Spider-Man". Obraz wyreżyserował nagrodzony BAFTA Johnny Campbell – twórca, który zdobywał swoje doświadczenie na planach przebojowych seriali, jak "Westworld", "Doctor Who" czy "Shameless".

Już sam zwiastun filmu "Skażenie" wywołał zainteresowanie. Wielu fanów gatunku emocjonuje się w sieci, że horror w gwiazdorskiej obsadzie może się okazać nawet ciekawszy niż budzący mieszane reakcje drugi sezon najbardziej znanej opowieści o morderczym grzybie, czyli serialu "The Last of Us".