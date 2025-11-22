Serial "Afera podsłuchowa" ("The Hack") debiutuje już dziś, 22 listopada, w BBC First.

Kto stoi za serialem?

Twórcą serialu "Afera podsłuchowa" i jego głównym scenarzystą jest Jack Thorne ("Dojrzewanie", "Toksyczne miasto", "Joy"). Za kamerą wszystkich siedmiu odcinków stanął Lewis Arnold ("W mroku cieni", "Sherwood", "Czas").

Kto występuje w serialu?

Główne role grają niezwykle cenieni aktorzy brytyjscy: David Tennant ("Doktor Who"), Toby Jones ("Igrzyska śmierci") i Robert Carlyle ("Trainspotting").

O czym jest serial?

Serial kryminalny oparto na wydarzeniach, które wstrząsnęły Wielką Brytanią. Dziennikarz śledczy Nick Davies (Tennant) bada doniesienia o podsłuchiwaniu rozmów telefonicznych w (nieistniejącej już) gazecie "News of the World" należącej do Ruperta Murdocha. Według nich dziennikarze mieli nielegalnie włamywać się do telefonów celebrytów, polityków i członków rodziny królewskiej.