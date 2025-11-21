Serial komediowy "The Paper" jest dostępny w Polsce wyłącznie na platformie streamingowej SkyShowtime. Przed tygodniem, 14 listopada, do serwisu trafiły pierwsze trzy odcinki serialu. Dziś, 21 listopada, zadebiutował odcinek czwarty. Kolejne będą pojawiać się co tydzień.

O czym jest serial?

Twórcy nagrodzonego Emmy amerykańskiego serialu "The Office" powrócili z nowym projektem. Tym razem fikcyjna ekipa filmowa, która w "The Office" podglądała życie pracowników biura Dunder Mifflin, przenosi się do redakcji lokalnej gazety ze Środkowego Zachodu. Kamera śledzi wydawcę, który stara się przywrócić jej dawną świetność.

Serial spodobał się Polakom – z miejsca trafił do pierwszej dziesiątki najchętniej oglądanych produkcji w serwisie SkyShowtime.

Kto występuje w serialu?

"The Paper" – serial, który jeszcze przed premierą doczekał się zamówienia na drugi sezon – może pochwalić się gwiazdorską obsadą. W rolach głównych na ekranie pojawiają się m.in. Domhnall Gleeson ("Ex Machina", "Czas na miłość"), Sabrina Impacciatore ("Biały Lotos") i Chelsea Frei ("Poker Face", "Pani sprzątająca)". W serialu zagrali także wybitni aktorzy komediowi: Melvin Gregg ("American Vandal", "Snowfall"), Gbemisola Ikumelo ("Black Ops", "Ich własna liga"), Alex Edelman ("Tylko dla nas", "Bez lukru"), Ramona Young ("Jeszcze nigdy", "Santa Clarita Diet"), Tim Key ("The Witchfinder", "This Time with Alan Partridge") i Oscar Nuñez ("The Office", "Narzeczony mimo woli"). Gościnnie wystąpili: Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson i Nancy Lenehan.

Kto stoi za serialem?

Za serial odpowiadają Greg Daniels ("The Office") – twórca, autor scenariusza i producent wykonawczy, działający z ramienia swojej firmy Deedle-Dee, oraz Michael Koman ("Złoty dotyk Nathana"). W gronie producentów wykonawczych znaleźli się także Ricky Gervais, Stephen Merchant, Howard Klein, Ben Silverman i Banijay Americas (wcześniej Reveille). Serial został wyprodukowany przez Universal Television, należący do Universal Studio Group. Dystrybutorem produkcji jest NBCUniversal Global TV Distribution.

Fani komediowego mockumentu znajdą w SkyShowtime wszystkie dziewięć sezonów amerykańskiego serialu "The Office", a także trzy sezony polskiego serialu "The Office PL".