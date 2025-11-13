W obsadzie "Diabeł ubiera się u Prady 2" oprócz Meryl Streep są także Emily Blunt, Anne Hathaway i Stanley Tucci - znani z pierwszej części. Nowym nabytkiem jest Kenneth Branagh, który wcieli się w męża Mirandy. Za kamerą ponownie stanął David Frankel, a scenariusz napisała Aline Brosh McKenna, autorka części pierwszej.

Kiedy premiera filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2"?

Studio 20th Century Fox opublikowało pierwszy zwiastun sequelu, który będzie miał swoją premierę w maju 2026 roku. W klipie widzimy Meryl Streep w roli legendarnej redaktor naczelnej "Runway" Mirandy Priestly oraz Anne Hathaway jako Andy Sachs, jej byłą asystentkę. Zwiastun od razu wzbudził ogromne emocje wśród fanów.

Co się wydarzy w drugiej części filmu "Diabeł ubiera się u Prady"?

Pierwszy film z 2006 roku, oparty na powieści Lauren Weisberger, opowiadał historię Andy Sachs (Anne Hathaway), młodej dziennikarki, która trafia do świata wielkiej mody jako asystentka budzącej grozę redaktor naczelnej. Meryl Streep została wówczas nominowana do Oscara za rolę Mirandy Priestly – jedną z dziewięciu nominacji, które otrzymała od 2000 roku. Dla wielu widzów była to jedna z jej najbardziej wyrazistych i zapadających w pamięć kreacji w XXI wieku. Druga część "Diabeł ubiera się u Prady" skupi się na Mirandzie Priestly, która musi zmierzyć się z upadkiem tradycyjnych mediów drukowanych i walczyć przetrwaniem swojego magazynu "Runway" w obliczu zmieniającego się świata mody i reklamy. Kluczowym wątkiem będzie jej ponowne spotkanie z byłą asystentką, Emily Charlton, która teraz jest wpływową dyrektorką w dużej korporacji reklamowej.

Reakcje fanów na zwiastun filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2"

W opublikowanym właśnie zwiastunie filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2" Meryl Streep (Miranda) w czerwonych, ozdobionych kryształami wysokich szpilkach, idzie korytarzem redakcji "Runaway". W windzie spotyka Anne Hathaway (Andy), która mówi do niej: "Długo ci to zajęło". Fani są podzieleni. Jedni toną w zachwytach i twierdzą, że nie mogą doczekać się maja, a inni twierdzą, że "legend się nie rusza", a lepsze jest wrogiem dobrego.